捲台灣共諜案判無罪 向心夫婦控《蘋果》誹謗文章失實

本案原告為中國創新投資有限公司、向心及龔青；被告為蘋果日報有限公司及蘋果互聯網有限公司。案中原涉更多被告及公司，包括一名自稱「中國間諜」及有份指控向心夫婦的男子王立強，潘官指原告一方不再起訴其餘被告，目前只針對《蘋果》兩間公司。

被告不派代表上庭將缺席聆訊

兩間被告公司昨日沒派代表到庭，潘官指早前收獲通知，得悉被告會缺席法庭及不存檔任何證據，惟法庭會在被告缺席下繼續審訊。原告一方僅指，被告涉及7篇失實文章，並傳召向心夫婦作證，兩人以普通話作供，稱曾在台捲入「共諜案」的調查，4年後當局放棄調查及上訴，去年10月解除兩人的出境限制及歸還房產。

原告一方冀法庭考慮被告對向心夫婦造成損害，指兩人被限制出境台灣多年。潘官聽罷陳辭後押後裁決，稱於半年內頒判辭。

【案件編號：HCA 2424/19 】