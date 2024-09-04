中五生開學翌日墮斃 寓所檢遺書

教局：學校已啟動危機管理

目前教育局在全港中學推行三層應急機制，應對學童出現精神健康個案，向有較高自殺風險或有精神健康需要的學生提供專業輔導和治療，但計劃暫時延長至今年底，教育局對於會否延長未置可否，稱要檢視。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝認為，目前討論應否繼續延長計劃屬言之過早。他認為長遠來說學校應建關懷文化。

葉兆輝：疫情空白期影響或浮現

葉兆輝表示，長假期過後，學生適應開學或會遇到問題，教師應多加留意，如知道學生家庭狀况有變，或突然變得很安靜，應提高警覺。葉稱疫情時學生停課，校園生活空白期的問題或現在才陸續浮現，因校園生活對中學生實現自我、建立社交網絡十分重要，不止香港，外國亦面對類似問題。

警方昨早8時許接獲途人報案，案件列作屍體發現，死因有待驗屍確定。據了解，警方於大廈後樓梯找到事主的書包和學生證等，警員其後到事主屯門寓所調查，於枕頭底發現一封遺書，提及學業壓力及生活問題。教育局回覆稱，對事件難過，向學生家人致以深切慰問，局方已即時派員到校支援及提供意見及協助。有情緒困擾的學生可向校內的專業人員及信任的師長尋求協助。