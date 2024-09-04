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港聞二

淫女童藏兒童色情片 倉務員認4罪

【明報專訊】27歲倉務員管有135張兒童色情照片及222段兒童色情影片、製作兩名女童的色情影片及與其中一名女童非法性交，他昨於高院承認4項罪名。案情指兩名女童為被告的女友，被告攝錄與案發時只有10歲女童性交的過程。法官將案件押後至11月11日判刑，以待為事主索取創傷報告，以及為被告索取精神及心理報告，此期間被告須要還押候懲。

被告莊信謙（現27歲）承認一項與13歲以下女童非法性交罪、一項管有兒童色情物品罪及2項製作兒童色情物品罪。案情指，2021年8月4日，警方在何文田區截查被告，手機及平板電腦內發現135張兒童色情照片及222段兒童色情影片，程度介乎二至四級。被告警誡下稱影像照片是從互聯網下載。

案情續指，警方發現另有20段影像涉及一名未知身分的女童及女童X。被告在警誡下稱前者曾是他的女友，名叫「小肉肉」，但被告不知她的年紀，被告攝錄兩人口交及性交的過程。X於2021年僅10歲，二人成為戀人；同年6月30日，被告在觀塘安泰邨某座後樓梯與X性交，並製作涉案影片。

有與未成年少女性交案底

控方在定罪後表示，被告任職倉務員，過往曾有與16歲以下女童非法性交的案底。法官關注事主情况，認為需要為事主索取創傷報告後才判刑，辯方同意相關報告可讓法庭全面了解本案。法官押後判刑，其間索取事主的創傷報告，並為被告索取精神及心理報告。

【案件編號：HCCC 417/23】

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