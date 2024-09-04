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港聞

港聞二

旅客跳彈牀受傷割腎保命 議員促監管

【明報專訊】本港近年發生多宗彈牀意外。旅客李太憶述，去年在港跳彈牀時，疑因場所安全措施不足而導致腎臟爆裂。她事後向當局申訴，惟法例存有灰色地帶，未能有效規管，正計劃聯同其他持有證據的意外傷者發起集體訴訟，並促政府介入調查。協助李太的立法會議員梁熙表示，事件反映現有法例不足，冀當局盡快提升立法優次，將彈牀遊樂場納入條例規管。

曾向警方民青局文體旅局求助

李太去年6月與家人來港旅遊，到訪鰂魚涌一間場館跳彈牀，意外導致腎臟爆裂大量出血，須切除腎臟保命，留醫深切治療部9日。她事發後分別向警方、民青局及文體旅局求助，但礙於法例存有灰色地帶，最終未能規管有關場所。

李先生表示，妻子受傷後他曾重返現場，發現場館防護膠條嚴重磨損，質疑失去應有防護功能。他稱曾諮詢律師稱民事索償勝算頗高，但認為無阻意外繼續發生，「只有我們一家得到賠償，然後呢？沒了，結束」。他表示願意自費組織其他在相同涉事場所及持有證據證明安全措施不足的意外傷者發起集體訴訟，冀喚起政府及社會關注，並促政府部門介入調查及立法規管。

條例附表未納彈牀遊樂場

梁熙引述醫管局 一年80相關意外

梁熙認為，現時《公眾娛樂場所條例》及《遊樂場地規例》附表項目未納入彈牀遊樂場，情况不理想。他早前曾聯絡醫管局，獲悉現時一年大約80多宗相關受傷個案，反映問題需正視。

民青局：按性質規管 文體旅局：沒補充

梁建議當局盡快提升立法優次，將彈牀遊樂場納入條例規管，如據法例需要加入配備急救人手要求、規管遊玩方向及人次，及使用牌照施加條件的權力，要求場所為參與者提供安全培訓等。

民青局回覆稱，各體育處所及遊樂場所性質不同，政策局及部門因應各體育運動及處所性質，以不同方式規管。政府會繼續留意處所情况，因應性質以及實際運作模式考慮需否規管。文體旅局表示沒有補充。

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