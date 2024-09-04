關愛撥8988萬 一筆過津貼簡屋戶 料惠2.1萬戶 上水元朗住戶金額高市區一倍

何永賢：為期兩年 研究延長

房屋局長何永賢表示，津貼金額是向扶貧委員會申請，由關愛基金撥款8988萬元，預計惠及2.1萬戶。當局表示，會視乎「試驗計劃」的反應及落實情况，適時考慮向扶貧委員會申請延長為期兩年的計劃，以涵蓋餘下簡約公屋項目。據了解，計劃首兩年將涵蓋8個簡約公屋項目。預計受惠的2.1萬戶已包括住戶往後入住公屋再有人搬入。

按人數每戶獲發1900至12550元

獲發放津貼金額視乎住戶同住的家人數目和入住項目的地區，以入住市區/擴展市區（包括屯門）的簡約公屋為例，金額由1人住戶的1900元，至6人或以上家庭的6250元；如入住新界（包括元朗及上水），津貼則多一倍或以上，介乎3850至12,550元。

參考去年推出、為期兩年的「過渡房屋住戶特別津貼試驗計劃」，入住市區/擴展市區的過渡屋，1至6人或以上家庭的津貼額，介乎1800元至5750元；而入住新界/離島的津貼額，介乎3650至11,550元。

社區組織協會副主任施麗珊表示，過去接觸不少過渡房屋的住戶，他們曾反映津貼不夠用，但又不敢奢求太多，有個案舊居提供家俬，搬新居後只能「睡地板」，幸好有組織轉贈家具。

社協倡加碼 市區一人戶至少3000元

施稱簡約公屋津貼金額多些更好，目前市區項目1人住戶不足2000元太少，認為應至少3000元。她續稱，搬新環境除需添置家具，還有購買新校服和教科書、交通費等開支，對基層市民負擔不小。