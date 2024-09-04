警司非禮案 受襲督察認邊讓被告酒駕邊勸阻

被告陸振中（43歲）被控3項非禮罪，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。督察賴文顯在主問時供稱，被告於前年7月15日飯局後打算酒後駕駛，他遂與女同僚X及督察蔡文浩一同阻止。

辯方昨日盤問時問道，賴追上一度開車的被告後，為何與X在車外拉扯一番再先後上車，又質疑賴若真要阻止被告開車，為何在登上副駕駛座後關上車門？賴表示，已忘記當時為何拉扯，但因被告堅持要開車，而早前肢體上強硬的方法亦阻止不果，遂打算上車後溫和地以言語說服。辯方追問「你唔係諗住等佢一路揸，你就一路勸㗎嘛？」賴起初稱當刻相信自己能以言語勸阻，後承認希望暫時答應被告開車的要求，能讓被告冷靜下來反思。

辯方提出，賴、X及蔡當晚曾向被告提及沙頭角警署調查警員違規一事，並在離開時重提，被告則指事件或涉及公職人員行為失當，不能包庇，並要求於下星期再詳談；而且被告未曾推跌X、捏X腰部，或是咬蔡的手指，相反賴曾於副駕駛座以手勒被告頸部、打被告肋骨，要求被告「唔好走，留低傾傾先」。賴一律否認。

警長：被告敬酒 5次「一杯飲晒」

控方續傳召當時受邀參與飯局的警署警長張玉華作供，張指被告當晚多次走來向其同僚敬酒，約有5次「一杯飲晒」，其中4次酒杯幾乎倒滿，一次全滿。另外當晚接載被告至沙頭角警署的的士司機蘇桂強稱，當時被告「有少少酒味」，但在車上舉止斯文、清醒。案件押後至本周五續審。

【案件編號：DCCC 137/23】