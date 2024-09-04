明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警司非禮案 受襲督察認邊讓被告酒駕邊勸阻

【明報專訊】沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件昨在區院續審。受襲督察賴文顯在盤問下承認，自己一度登上被告的車並關上車門，是希望暫時答應被告開車的要求，「等佢冷靜啲，開緊車喇，等佢諗番自己嘅行為係唔啱」。辯方直言賴的想法極其荒誕，又指賴等人當時實質正請求被告把調查同僚違規一事大事化小，賴更曾在車上以手勒被告頸；賴否認。

被告陸振中（43歲）被控3項非禮罪，各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。督察賴文顯在主問時供稱，被告於前年7月15日飯局後打算酒後駕駛，他遂與女同僚X及督察蔡文浩一同阻止。

辯方昨日盤問時問道，賴追上一度開車的被告後，為何與X在車外拉扯一番再先後上車，又質疑賴若真要阻止被告開車，為何在登上副駕駛座後關上車門？賴表示，已忘記當時為何拉扯，但因被告堅持要開車，而早前肢體上強硬的方法亦阻止不果，遂打算上車後溫和地以言語說服。辯方追問「你唔係諗住等佢一路揸，你就一路勸㗎嘛？」賴起初稱當刻相信自己能以言語勸阻，後承認希望暫時答應被告開車的要求，能讓被告冷靜下來反思。

辯方提出，賴、X及蔡當晚曾向被告提及沙頭角警署調查警員違規一事，並在離開時重提，被告則指事件或涉及公職人員行為失當，不能包庇，並要求於下星期再詳談；而且被告未曾推跌X、捏X腰部，或是咬蔡的手指，相反賴曾於副駕駛座以手勒被告頸部、打被告肋骨，要求被告「唔好走，留低傾傾先」。賴一律否認。

警長：被告敬酒 5次「一杯飲晒」

控方續傳召當時受邀參與飯局的警署警長張玉華作供，張指被告當晚多次走來向其同僚敬酒，約有5次「一杯飲晒」，其中4次酒杯幾乎倒滿，一次全滿。另外當晚接載被告至沙頭角警署的的士司機蘇桂強稱，當時被告「有少少酒味」，但在車上舉止斯文、清醒。案件押後至本周五續審。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕襲擊 危險駕駛 非禮 陸振中 警司

上 / 下一篇新聞

國泰三成A350需維修 料周六復常 今料再取消10對航班 中國民航局查內地情况
國泰三成A350需維修 料周六復常 今料再取消10對航班 中國民航局查內地情况
擁有量全球第三 佔飛機總數1/4
擁有量全球第三 佔飛機總數1/4
Coldplay料明年體育園開騷 開幕後首海外巨星
Coldplay料明年體育園開騷 開幕後首海外巨星
關員駕車上班墮橋亡 海關未提殉職 工會稱非執勤期間 或列「在職身故」
關員駕車上班墮橋亡 海關未提殉職 工會稱非執勤期間 或列「在職身故」
專家料路牌變跳台 車撞飛跨欄
專家料路牌變跳台 車撞飛跨欄
林景楠稱「中計」參選 認反中亂港 任從犯證人冀減刑 官指供辭作用不大
林景楠稱「中計」參選 認反中亂港 任從犯證人冀減刑 官指供辭作用不大
呂智恆失社工資格 冀列「其他參加者」
呂智恆失社工資格 冀列「其他參加者」
摩羯逼近明變強颱 今午或掛三號波
摩羯逼近明變強颱 今午或掛三號波
港大生非禮組媽囚8周 官斥性觀念扭曲
港大生非禮組媽囚8周 官斥性觀念扭曲
海防館改名 東江縱隊展強調深港合作 展隊員裝備歷史照 館方：無降格其他抗戰軍人
海防館改名 東江縱隊展強調深港合作 展隊員裝備歷史照 館方：無降格其他抗戰軍人
愛國教育主題曲出爐 鄺美雲主唱USB派中小學
愛國教育主題曲出爐 鄺美雲主唱USB派中小學
關愛撥8988萬 一筆過津貼簡屋戶 料惠2.1萬戶 上水元朗住戶金額高市區一倍
關愛撥8988萬 一筆過津貼簡屋戶 料惠2.1萬戶 上水元朗住戶金額高市區一倍
旅客跳彈牀受傷割腎保命 議員促監管
旅客跳彈牀受傷割腎保命 議員促監管
航空公司昨起通報乘客資料 堵不受歡迎者 入境處稱非針對港人
航空公司昨起通報乘客資料 堵不受歡迎者 入境處稱非針對港人
淫女童藏兒童色情片 倉務員認4罪
淫女童藏兒童色情片 倉務員認4罪
中五生開學翌日墮斃 寓所檢遺書
中五生開學翌日墮斃 寓所檢遺書
捲台灣共諜案判無罪 向心夫婦控《蘋果》誹謗文章失實
捲台灣共諜案判無罪 向心夫婦控《蘋果》誹謗文章失實
灣區熱搜：談拓新質生產力 倡開放接受新事物 蘋果前高層：港傳統行業需突破
灣區熱搜：談拓新質生產力 倡開放接受新事物 蘋果前高層：港傳統行業需突破
灣區熱搜：引AI機械人授課 產品覆蓋兩年增近萬校 助教育科企配對客戶 發展速度勝前7年
灣區熱搜：引AI機械人授課 產品覆蓋兩年增近萬校 助教育科企配對客戶 發展速度勝前7年
灣區熱搜：曾駐港多年 由科技大企轉職民企 歷文化巨變
灣區熱搜：曾駐港多年 由科技大企轉職民企 歷文化巨變
【Emily】一點粉紅9．22西九同歡 凝聚性小眾 10年來最多商界支持 搞手盼同志遊行回歸
【Emily】一點粉紅9．22西九同歡 凝聚性小眾 10年來最多商界支持 搞手盼同志遊行回歸
【Emily】百年一遇 潮州商會首迎女會長
【Emily】百年一遇 潮州商會首迎女會長
【Emily】梁君彥考察科大訊飛 研立會引實時字幕
【Emily】梁君彥考察科大訊飛 研立會引實時字幕
【Emily】城巴伙特殊校 仿真車廂教搭車
【Emily】城巴伙特殊校 仿真車廂教搭車
【Emily】廉署開課講基建反貪 帶路21機構代表參與
【Emily】廉署開課講基建反貪 帶路21機構代表參與
【Emily】推人才義工 孫玉菡：助港漂交友融入
【Emily】推人才義工 孫玉菡：助港漂交友融入