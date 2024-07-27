愛國教育主題曲出爐 鄺美雲主唱USB派中小學

政府辦抗戰紀念儀式

紀念儀式先升起國旗和區旗，並奏唱國歌，警察步槍儀仗隊其後鳴槍，向抗日戰爭的英烈致敬，全體出席者默哀追思，最後由李家超帶領各界代表向紀念龕鞠躬。出席者包括全國政協副主席梁振英、全國人大常委李慧琼、前特首曾蔭權及中央駐港機構代表。

李家超隨後在社交平台發文稱，抗日戰爭期間中華民族上下一心，奮勇抗禦外敵入侵，展現無畏精神。他說大家需汲取歷史教訓，珍惜來之不易的和平，共同開創美好的未來。

另外，​憲法和基本法推廣督導委員會轄下愛國主義教育工作小組，昨日推出宣傳愛國主義教育主題曲《我們的家》，由小組傳媒宣傳分組委員鄺美雲主唱。歌詞強調情繫國家，勉勵港人和諧共處、逆境自強。其卡拉OK版本加入不少香港地標和景色的畫面。

李慧琼：冀歌助樹國家意識

李慧琼說，選擇在昨日發布歌曲亦是為了紀念抗戰勝利及緬懷先烈。她希望市民、特別是青少年，可從認識歌曲到一起歌唱，潛移默化地樹立國家意識，政府新聞處已製作含有該歌曲的USB手指派予所有中小學，建議學校在音樂堂、合唱團練習中應用該曲目，各團體也可在國慶前後一起學唱該歌，送給國家。

鄺美雲於記者會即場演唱一小段歌曲，她說過去數年香港經歷很多風風雨雨，希望製作一首「很溫暖、很有溫度」的歌曲，「香港我哋呢個家其實亦屬於我哋祖國的家，有國才有家」，稱歌曲表達港人心聲。