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海防館改名 東江縱隊展強調深港合作 展隊員裝備歷史照 館方：無降格其他抗戰軍人

【明報專訊】香港海防博物館昨起正式改為香港抗戰及海防博物館，並於中國人民抗日戰爭勝利紀念日舉行揭幕禮。首個專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」屬與深圳文化廣電旅遊體育局合辦，今起向公眾開放，重點展出東江縱隊成員所用的布袋及毛氈、相關漫畫作品及歷史照片等。館方稱，博物館改設後並沒移除任何展品，亦沒將其他軍人在香港抗戰的角色降格。

館方表示，抗戰展彰顯博物館紀念抗戰歷史、傳承愛國精神的使命，同時蘊含對抗戰英烈的崇高敬意，以及警醒後世珍惜和平。新的專題展覽開放至明年7月2日，昨日舉行傳媒預展，重點展品包括東江縱隊港九獨立大隊成員所用的布袋及毛氈、東江縱隊出版的機關報《前進報》（複製品）、漫畫家丁聰繪製的《東江百日雜憶》漫畫圖片等。

專題展覽講述抗日游擊隊成立及戰鬥的故事，標題均強調深圳及香港在抗日戰爭如何「同根」、「同心」、「並肩」、「接力」等，包括營救克爾中尉及護送「抗日文化人」至深圳。有展板以「深港並肩 游擊作戰」為題，稱「中國共產黨領導的抗日游擊隊在深港兩地英勇戰鬥」，港九大隊在港展開農村、海島、海上和城市游擊戰，干擾日軍戰略部署，「使駐港日軍和通敵者終日惶恐不安」。

老兵：需突出中共領導

館方亦鼓勵市民捐贈與抗戰及東江縱隊相關的歷史文物及照片，包括游擊隊員用品、日記、書信、海報、戰後紀念物品及歷史照片等，徵集期由即日起至明年8月。

出席揭幕禮的特首李家超致辭表示，政府正全力推展愛國主義教育，增強市民民族自豪感及主人翁意識，稱博物館結合海防歷史遺蹟及抗戰歷史，讓公眾在參觀昔日防務設施同時「感受中華兒女在抗日戰爭的堅決抗戰歲月」。

同樣出席的原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會會長林珍說，以往博物館強調「日本侵入嘅形象」，雖罪行要被揭露，但認為舊展「好似（日本）叻晒咁」，稱很多戰線及與盟軍的合作都是在中共領導下完成，有需要突出此觀點。

深圳館：供精英展品助理解

有份籌劃及提供展品的深圳東江縱隊紀念館館長吳育添說，香港場館因較細，故選擇些「濃縮的、精英的」，讓參觀者「一眼就能看得懂」。他指以往香港在英國統治時，東江縱隊的歷史「沒怎麼講」，香港回歸後才開始重視歷史。

香港歷史博物館總館長張銳森稱，今次更名及更新展覽並沒移除任何展品，亦無將其他軍人在港抗戰的角色降格（downgrade），新的專題展覽有提到其他軍人如何保衛香港，同時嘗試強調東江縱隊這段重要歷史。

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