港大生非禮組媽囚8周 官斥性觀念扭曲

辯方求情稱，被告潘啟堯（21歲）感化報告內容正面，已還押逾兩星期，承受足夠懲罰。暫委裁判官鄧子楷引述報告表示，被告承認自己性慾較強烈，當初誤信謠言，以為事主X對他有好感，亦以為X的男女關係隨便，現感後悔。鄧官批評被告對性的態度輕率，加上他首次非禮後折返房間再犯，有一定程度預謀犯案。

被告認性慾強 官指有預謀

鄧官接納被告是母親眼中的好兒子，過往是守法市民，惟報告顯示他難以控制性慾，稱在酒精影響下非禮X，案情有一定嚴重程度。鄧官認為被告表示喜歡X，卻無尊重過X的意願，且被告屬經審訊後定罪，X要承受出庭作供的壓力。

針對首項非禮罪，鄧官指被告以下體碰撞X臀部，隔住X的衣服，屬間接身體接觸，判囚6星期；至於第二項非禮罪，被告從褲內掏出下體，要求X幫忙「解決」，令X非常驚慌，判囚4星期。鄧官下令部分刑期同期執行，總刑期8周。

【案件編號：ESCC 2419/23】