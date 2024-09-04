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港聞

港聞二

摩羯逼近明變強颱 今午或掛三號波

【明報專訊】繼5月底「馬力斯」及7月下旬「派比安」後，「摩羯」屬今年第三個影響香港的熱帶氣旋。天文台昨下午5時40分發出一號戒備信號，預料維持至今日中午，稍後考慮改發三號強風信號；並視乎之後摩羯增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需改發更高熱帶氣旋警告信號。按天文台昨晚預測，摩羯明午（5日）進入本港400公里範圍，並進一步增強為強颱風，離岸及高地間中吹8級的烈風，並有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

天文台籲停水上活動

昨晚11時，強烈熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約600公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。按照預測路徑，摩羯在今早仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至正午12時，稍後才考慮發出三號強風信號，天文台呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台稱，今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大，早上最低氣溫約28℃，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33℃，新界再高一兩度，稍後風勢逐漸增強，海有湧浪。

環保署昨表示，自前日下午起，部分地區錄得較平常高的空氣污染水平。昨午6時全港一般監測站錄得空氣質素健康指數風險級別為「中」至「嚴重」水平，當中元朗及屯門錄得「嚴重」水平。署方稱，受摩羯影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，相信本港空氣質素會改善。

本周後期風勢大有驟雨

另外，中電表示已準備就緒應對風季，並制定和落實在颱風來襲前、其間及過後的抵禦及應變措施，以維持供電系統安全運作。中電稱輸電網絡逾三成為架空天線，較易受惡劣天氣、雷擊和外物干擾，如被強風折斷的樹木，因此中電在風季前已加強巡查供電設備，採用直升機和航拍機等巡視輸電塔和架空電纜，安排修剪有機會對架空天線造成干擾的樹木，並於水浸風險較高的變電站加裝防水閘，又舉行相關模擬演習。

中電：已加強巡查舉行演習

中電又稱，風季期間系統控制中心會密切監察電網運行，加強24小時緊急服務熱線中心服務，加派人手等，盡早應對電力事故及協調復電工作。

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