呂智恆失社工資格 冀列「其他參加者」

辯方大律師陳世傑表示，呂智恆在初選的角色邊緣，為刑期分級制下的其他參加者；若法庭拒納說法，可納入「積極參加者」，並從輕判刑。陳世傑同意呂曾發表批判政府的言論，但目的是吸引選民，無意顛覆政府。

呂智恆親撰求情信稱童年生活艱苦，曾因家庭變故失學，讀小六時無錢買冬季校服，遭友人取笑；幸好中四時獲寄養家庭領養，感受養母「無私的愛和包容」，在愛裏成長。呂自言沒有從政經驗和法律知識，現時明白否決財政預算案對政權帶來衝擊，是錯誤和幼稚的想法，已感後悔。自從2021年3月獲保釋以來，他珍惜僅有的自由，致力幫助弱勢社群，例如向露宿者派月餅。

冀獲三分一認罪扣減 主動撤保

陳世傑庭上表示，呂智恆因對法律無知犯案，抱持天真理念從政，冀獲三分之一認罪扣減。陳提及，初選案已達到國安法阻嚇之效，所有被告心靈受創，冀法官從輕處罰，「使各人從創傷中復元，社會亦要復元」。辯方求情完畢，呂智恆主動申請撤保釋，還押候判。

（初選案）