林景楠稱「中計」參選 認反中亂港 任從犯證人冀減刑 官指供辭作用不大

全部被告求情完畢待判

隨着兩人求情完畢，案中45名罪成被告全部完成求情，法官押後判刑並另行通知宣判日期。另外林景楠准續保釋候判，他步出法庭後站在角落面壁拭淚。

林景楠的代表大律師范凱傑陳辭稱，林沒組織謀劃、無出席協調會議、沒簽「墨落無悔」聲明、無出席記者會；與其他參選人不同的是，林最遲參加初選，角色僅參加者。范又表示，林曾向警方錄取兩份無損權益口供及庭上如實作供，爭取扣減一半刑期。根據國安法第33條，自動投案供述自己罪行及揭發他人犯罪可減輕處罰。

不過法官李運騰指出，林景楠口供只談及他參選經過，問有否供出別人；范回應稱，林講了沈旭暉。李官表示，沈旭暉不在這場審訊內，而且沈的會議不屬謀劃。李官追問是否還有其他人，范稱還有區諾軒和趙家賢；李官認為這點不受爭議，又指林提到沈旭暉實際上沒協助控方，沈沒被拘捕、不是共謀者。法官陳仲衡亦追問，范是否指區趙兩人因為林景楠而認罪，范否認。

稱領導黃色經濟圈 為撕裂負責

范其後呈上林景楠及妻子的求情信，林在4頁信中表示明白參選非常幼稚及愚蠢，不會令香港變得更好，只會令社會更撕裂和混亂，甚至危害國安；參選或令特首下台「其實是中了其他別有用心的國家、團體和人的計謀」。林稱身為商人應令香港經濟更繁榮，而非參政使香港成為反中分子的基地；他自言是黃色經濟圈的領頭者，意識到要為2019年社會撕裂負責。

反思遭海外勢力網媒渲染

求情稱作供受壓 分店遭滋擾

林景楠引用國家主席習近平七一講話「香港不能亂，也亂不起」， 他經過反思發現自己和香港人受海外勢力或網媒渲染，間接成為反中亂港分子。他主動聯絡警方國安處認罪，感謝控方接納他當證人，冀法庭念及他育有3名兒女輕判，讓他重投中港泰三地，抓着香港由治及興的機會說好香港和國家故事。他又向中央、港府、海關和警方致歉。

辯方索社服令報告

官指案情嚴重 不切實際

范又提及審訊作供使林飽受壓力，有人到林旗下的阿布泰分店滋擾並犯刑事案，林和家人的安全受威脅，故林安排家人遷往泰國。

范在陳辭尾聲要求索取社服令報告，李官表示本案太嚴重，有點不切實際；法官陳慶偉拒絕，又指若在爆竊案判社服令也會被控方提出上訴，着范勿要求不可能的事，而林在開審日認罪只可獲五分一減刑。

【案件編號：HCCC69、70/22】

明報記者

（初選案）