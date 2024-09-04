專家料路牌變跳台 車撞飛跨欄

路署：置路肩無礙視線

路政署回覆稱，事發時該路段並無因道路工程或封路。至於為可無維修仍放置信息顯示屏，路政署解釋，該署現時於日間在深圳灣公路大橋有維修保養工作，因此需放置信息顯示屏在大橋中段的路肩範圍，以便在維修期間通知駕駛者安排，指「其設置方式符合相關道路工程的標準」。

該署又稱，顯示屏的支架在事發後仍然豎立，沒有明顯受壓的痕迹。該署又說，肇事路段為一條直路，「顯示屏在事發當晚放置於路肩範圍內近護欄的位置，因此不會影響駕駛者的視線」。

李耀培表示，深圳灣公路的路面設計安全，強調防撞欄有吸震作用，被撞後鮮有斷裂。被問及是否有必要加建護欄，他指欄的高度有安全標準，難因單一交通意外加建；他又指防撞欄愈高，結構需更加堅固，「個結構太硬淨，有機會一般撞車使車輛損傷加大」。李又建議加裝閉路電視系統，助調查意外。

運輸署：CCTV無錄影

只為實時監察

運輸署回覆稱，深圳灣公路大橋上裝有閉路電視系統，供運輸署交通控制中心作實時監察交通情况、交通管制及處理交通事故用途，不會錄影或儲存片段。

香港都會大學交通意外重組訓練課程導師盧覺強回覆本報查詢稱，事件屬罕見意外，估計肇事車輛出事前車速快，認為如不涉及有「路牌跳台」，車輛不會飛墜海中。他又提到，護欄一般已通過防撞測試，「如果車輛以傾斜20度，時速100公里撞向護欄，而欄杆無斷就代表夠力、符合標準」。他認為意外後當局或要檢討，包括為何路面會擺放沒運作的路牌。

路政署稱，深圳灣公路大橋的護欄在設計上受到私家車以時速超過100公里碰撞時，能有效防止車輛從橋面跌出。據路政署《道路及鐵路結構設計手冊》，為車輛撞擊而設計的護欄分成4組，當中高防撞護欄適用於鐵路天橋及其他高危位置，能抵擋38公噸或以下、以時速65公里及20度碰撞角行駛的車輛；至於青馬大橋的護欄屬特別類型護欄，以5條固定在堅固金屬柱的高張力鋼索組成，質量輕及減少風阻。