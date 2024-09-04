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港聞二

關員駕車上班墮橋亡 海關未提殉職 工會稱非執勤期間 或列「在職身故」

【明報專訊】一名駐守深圳灣口岸的海關高級關員，本周一晚（2日）駕車上班途中，在深圳灣大橋懷疑撞路牌後連人帶車墮海亡。肇事白色私家車沉落約兩米深海底，昨午已被打撈起，損毁嚴重。警方稱會循司機精神狀態、車速及機件問題等方向調查意外原因。海關昨發稿稱，「海關人員交通意外身亡」，未有如以往有關員執勤時去世的「殉職」字眼。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭昨稱，意外非發生在執行公務期間，而死者並非乘坐或駕駛政府車輛，估計或被歸類為補償較低的「在職身故」處理，惟有待相關部門判斷。

被問到在上班途中發生意外離世，會否當作「因公殉職」處理，海關昨回覆查詢稱，若公務員因公傷亡，政府按《僱員補償條例》或有關退休金法例賠償；如公務員在職期間非因公引致死亡，其遺屬可按該人員聘用條款及公務員事務規例獲相關福利。海關稱，正全力協助家屬處理離世同事身後事，稍後會就其他福利事宜與家屬適當跟進。

海關：全力協助家屬

海關關長何珮珊事後到天水圍醫院了解情况，她稱離世關員1999年加入海關，現駐守深圳灣口岸，負責貨運清關工作；而當時他正常返工途中，駕駛自己私家車。

翻查資料，2020年海關一艘淺水巡邏艇於沙洲一帶海面巡邏期間翻沉，導致3死2傷，據悉當時是撞到走私船導致意外。時任特首林鄭月娥及時任海關關長鄧以海其後分別發稿，對3名人員「殉職」表示震驚悲痛及沉痛哀悼。

前晚9時許，46歲男子沿深圳灣公路大橋駕私家車北行，疑失控撞向路肩信息顯示屏，連人帶車越過欄杆墮海，途經駕駛者報案。消防接報後約10分鐘到場，派出兩隊潛水員搜索水底。潛水員前晚11時許在約兩米深海底發現車輛，並於座駕發現佩戴安全帶的傷者，潛水員經天窗進入車廂，凌晨零時救出傷者。他多處嚴重受傷並昏迷，送院後凌晨1時半證實死亡。

被撞路牌當時熄機無運作

消息稱，肇事豐田車輛沿快線行駛，其間失事越過中線及慢線，撞倒一個路面顯示板後墜海。現場所見，橋面快線遺下約20米胎痕，10米多外中線位置再有兩個打彎痕迹，約1.2米高的欄杆頂部有刮花損毁。

昨中午12時許，警方乘潮漲開始打撈涉事私家車。新界北總區交通部調查及支援組總督察徐永麟稱，事發時路面乾爽，時速限制100公里；事主身體狀態待法醫報告確認。警方在快線發現兩條煞車胎痕，慢線發現一個道路維修路牌被撞毁。當時路面無工程，在場的道路指示牌已熄機，無運作。

香港海關關員工會副主席張照臻昨指稱，意外屬不幸事件，樂意為其家屬提供一切適切幫助。他稱死者已婚，未有子女；死者為人樂觀積極，與同事相處融洽，下班後常與同事打籃球。

梁籌庭稱，「在職身故」賠償較「因公殉職」少，舉例後者會獲安排於浩園安葬，並按其當時薪俸，從死者離世起至其65歲退休計算予家屬的補償金等。今次意外發生在上班途中，被問到需否增加相關保障，他認為部分公務員上班地點偏遠，無公共交通或廠車安排，建議相關部門檢視能否擴大相關保障。

相關字詞﹕浩園 殉職 車禍 深圳灣大橋 海關 僱員補償條例

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