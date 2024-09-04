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Coldplay料明年體育園開騷 開幕後首海外巨星

【明報專訊】啟德體育園將於明年首季開幕，據了解，英國搖滾樂隊Coldplay有望明年第二季在體育園舉行演唱會，將是體育園迎來的首隊外國巨星。消息人士表示，明年3月底舉行的國際七人欖球賽，有機會成為體育園正式開幕後首個大型體育活動。

消息：七欖或同移師啟德

體育園主場館設5萬個座位，主體結構已大致完工，啟用前須測試5個項目，擬於明年首季舉辦開幕活動。據了解，開幕後首隊到場演出的海外巨星將是Coldplay，預計明年第二季來港。至於七欖，消息人士稱同樣有機會移師體育園。

Coldplay世界巡迴演唱會下月展開，首兩站為澳洲及新西蘭，官方網站顯示門票售罄。今年初到新加坡演出、無來港的美國歌星Taylor Swift，其巡唱將於今年底結束。

Coldplay上次來港是2009年，當年演唱會在亞洲國際博覽館舉行。Coldplay去年底展開的亞洲巡迴演唱會並無香港站，先後到東京、高雄、新加坡、曼谷等地，參考高雄站票價，最貴的VIP套價2.28萬新台幣（約5500港元），最平1500新台幣（約360港元）；主音Chris Martin巡迴期間多次表示希望前往中國，但暗示未獲許可，今年他在曼谷站承諾歌迷會到中國演出。

新加坡金管局曾稱年初Coldplay演唱會售出逾20萬張門票，連同Taylor Swift演唱會，估計逾半觀眾為海外旅客，帶來3.5億至4.5億新加坡元（約20.8億至26.8億港元）旅遊收益。

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