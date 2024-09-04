擁有量全球第三 佔飛機總數1/4

【明報專訊】國泰航空旗下共有48架A350航機，根據國泰年報，截至去年12月31日國泰擁有181架飛機，即A350佔總數逾四分之一。國泰昨稱發現當中15架A350航機需更換引擎零件，並已修復當中3架，無公布涉及的A350屬900或1000型號，消息則指兩個型號都有飛機需換零件。彭博社引述空中巴士數據報道，截至今年7月底，國泰擁有30架A350-900及18架A350-1000航機，總數排全球第三，僅次分別擁有64架及58架A350航機的新加坡航空和卡塔爾航空。
翻查空巴網站，截至今年7月底，A350全球訂單共1327架，總交貨量613架，營運中的航機612架，A350引擎生產商為「勞斯萊斯」。根據彭博社引述空巴數據，目前營運最多A350的頭五間航空公司，首位是擁有64架A350-900的新加坡航空，排第二為卡塔爾航空，其後依次為國泰航空、法國航空及達美航空（見表）。
根據國泰網站，A350航機自2016年起加入國泰，及後於2018年6月接收首架A350-1000，900及1000型號有差別，後者機身較前者長7米、採用全新勞斯萊斯引擎，可提供更大推力以應付增加了28噸的最大起飛重量。至於製造過程，A350在法國圖盧茲的空巴工廠組裝，由總裝線接收從歐洲和世界各地送來的半製成零件，包括由德國漢堡運送的後機身及垂直尾翼、由法國聖納澤爾運送的前機身及中機身等。