明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

擁有量全球第三 佔飛機總數1/4

【明報專訊】國泰航空旗下共有48架A350航機，根據國泰年報，截至去年12月31日國泰擁有181架飛機，即A350佔總數逾四分之一。國泰昨稱發現當中15架A350航機需更換引擎零件，並已修復當中3架，無公布涉及的A350屬900或1000型號，消息則指兩個型號都有飛機需換零件。彭博社引述空中巴士數據報道，截至今年7月底，國泰擁有30架A350-900及18架A350-1000航機，總數排全球第三，僅次分別擁有64架及58架A350航機的新加坡航空和卡塔爾航空。

翻查空巴網站，截至今年7月底，A350全球訂單共1327架，總交貨量613架，營運中的航機612架，A350引擎生產商為「勞斯萊斯」。根據彭博社引述空巴數據，目前營運最多A350的頭五間航空公司，首位是擁有64架A350-900的新加坡航空，排第二為卡塔爾航空，其後依次為國泰航空、法國航空及達美航空（見表）。

根據國泰網站，A350航機自2016年起加入國泰，及後於2018年6月接收首架A350-1000，900及1000型號有差別，後者機身較前者長7米、採用全新勞斯萊斯引擎，可提供更大推力以應付增加了28噸的最大起飛重量。至於製造過程，A350在法國圖盧茲的空巴工廠組裝，由總裝線接收從歐洲和世界各地送來的半製成零件，包括由德國漢堡運送的後機身及垂直尾翼、由法國聖納澤爾運送的前機身及中機身等。

上 / 下一篇新聞

國泰三成A350需維修 料周六復常 今料再取消10對航班 中國民航局查內地情况
國泰三成A350需維修 料周六復常 今料再取消10對航班 中國民航局查內地情况
Coldplay料明年體育園開騷 開幕後首海外巨星
Coldplay料明年體育園開騷 開幕後首海外巨星
關員駕車上班墮橋亡 海關未提殉職 工會稱非執勤期間 或列「在職身故」
關員駕車上班墮橋亡 海關未提殉職 工會稱非執勤期間 或列「在職身故」
專家料路牌變跳台 車撞飛跨欄
專家料路牌變跳台 車撞飛跨欄
林景楠稱「中計」參選 認反中亂港 任從犯證人冀減刑 官指供辭作用不大
林景楠稱「中計」參選 認反中亂港 任從犯證人冀減刑 官指供辭作用不大
呂智恆失社工資格 冀列「其他參加者」
呂智恆失社工資格 冀列「其他參加者」
摩羯逼近明變強颱 今午或掛三號波
摩羯逼近明變強颱 今午或掛三號波
港大生非禮組媽囚8周 官斥性觀念扭曲
港大生非禮組媽囚8周 官斥性觀念扭曲
海防館改名 東江縱隊展強調深港合作 展隊員裝備歷史照 館方：無降格其他抗戰軍人
海防館改名 東江縱隊展強調深港合作 展隊員裝備歷史照 館方：無降格其他抗戰軍人
愛國教育主題曲出爐 鄺美雲主唱USB派中小學
愛國教育主題曲出爐 鄺美雲主唱USB派中小學
警司非禮案 受襲督察認邊讓被告酒駕邊勸阻
警司非禮案 受襲督察認邊讓被告酒駕邊勸阻
關愛撥8988萬 一筆過津貼簡屋戶 料惠2.1萬戶 上水元朗住戶金額高市區一倍
關愛撥8988萬 一筆過津貼簡屋戶 料惠2.1萬戶 上水元朗住戶金額高市區一倍
旅客跳彈牀受傷割腎保命 議員促監管
旅客跳彈牀受傷割腎保命 議員促監管
航空公司昨起通報乘客資料 堵不受歡迎者 入境處稱非針對港人
航空公司昨起通報乘客資料 堵不受歡迎者 入境處稱非針對港人
淫女童藏兒童色情片 倉務員認4罪
淫女童藏兒童色情片 倉務員認4罪
中五生開學翌日墮斃 寓所檢遺書
中五生開學翌日墮斃 寓所檢遺書
捲台灣共諜案判無罪 向心夫婦控《蘋果》誹謗文章失實
捲台灣共諜案判無罪 向心夫婦控《蘋果》誹謗文章失實
灣區熱搜：談拓新質生產力 倡開放接受新事物 蘋果前高層：港傳統行業需突破
灣區熱搜：談拓新質生產力 倡開放接受新事物 蘋果前高層：港傳統行業需突破
灣區熱搜：引AI機械人授課 產品覆蓋兩年增近萬校 助教育科企配對客戶 發展速度勝前7年
灣區熱搜：引AI機械人授課 產品覆蓋兩年增近萬校 助教育科企配對客戶 發展速度勝前7年
灣區熱搜：曾駐港多年 由科技大企轉職民企 歷文化巨變
灣區熱搜：曾駐港多年 由科技大企轉職民企 歷文化巨變
【Emily】一點粉紅9．22西九同歡 凝聚性小眾 10年來最多商界支持 搞手盼同志遊行回歸
【Emily】一點粉紅9．22西九同歡 凝聚性小眾 10年來最多商界支持 搞手盼同志遊行回歸
【Emily】百年一遇 潮州商會首迎女會長
【Emily】百年一遇 潮州商會首迎女會長
【Emily】梁君彥考察科大訊飛 研立會引實時字幕
【Emily】梁君彥考察科大訊飛 研立會引實時字幕
【Emily】城巴伙特殊校 仿真車廂教搭車
【Emily】城巴伙特殊校 仿真車廂教搭車
【Emily】廉署開課講基建反貪 帶路21機構代表參與
【Emily】廉署開課講基建反貪 帶路21機構代表參與
【Emily】推人才義工 孫玉菡：助港漂交友融入
【Emily】推人才義工 孫玉菡：助港漂交友融入