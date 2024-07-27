國泰三成A350需維修 料周六復常 今料再取消10對航班 中國民航局查內地情况

國泰前日宣布由於部分A350航機需停飛維修，已取消前日及昨日共24對航班。國泰昨發聲明提到，預計今日（4日）將額外取消10對來回地區性航班，所有長途航班不受影響，其餘至周六（7日）航班調動將於今日下午2時前發布。

運輸及物流局長林世雄昨稱非常關注事件，民航意外調查機構（AAIA）已依據《香港民航（意外調查）規例》並參考國際民航組織標準展開調查，以提高航空安全及避免同類事件再發生。

勞斯萊斯產 路透：涉燃油噴嘴

A350引擎生產商勞斯萊斯昨發聲明稱已知悉事件，將與國泰、空中巴士及有關當局緊密合作，已準備部件供國泰更換，並會向其他使用同款引擎的航空公司通報相關進展。空巴昨日回覆本報查詢稱，正與勞斯萊斯及國泰緊密合作，事件正在調查，不宜評論。歐洲航空安全局表示，不排除會有跟進行動，但會根據調查結果再決定。

目前全球航空公司正營運612架A350航機，本報昨日電郵查詢營運最多A350航機的數間航空公司，當中卡塔爾航空回覆表示，截至昨日旗下所有A350-1000型號未受事件影響，會繼續留意事態發展。

路透社引述知情人士報道，故障引擎零件為燃油噴嘴。香港工程師學會航空分部副主席詹永年昨日回覆本報查詢表示，一般而言相信燃油噴嘴故障機率不大，但未能下定論。他指燃油噴嘴約一隻手掌大小，設於引擎內的燃燒室；儲存在油箱的航空煤油經油管往不同階段的油泵經加壓後傳送至燃燒室，透過燃油噴嘴霧化，在燃燒室噴出，確保燃燒效益達到最高。

另外內地傳媒「第一財經」引述內地航空公司管理層報道，中國民航局已介入調查，評估內地的A350需否檢查。報道稱內地有4間航空公司營運共78架A350。

內媒：內地共營運78架

詹永年說，國泰出事後除了須在96小時內通報香港民航處，在國際民航組織框架下，國泰及民航處須通報發動機（引擎）製造商及設計國的民航局，勞斯萊斯及歐洲航空安全局有責任分析事件及通報使用同款引擎的民航局，若發現有「不安全狀况」（unsafe condition），歐洲航空安全局會向其他國家民航局發出須強制執行的適航指令。

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