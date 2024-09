2019年,戈峻離開NVIDIA,回中國加入天九共享。「從世界500強企業轉到中國民營企業,是文化上的巨大變化」,戈峻笑說,還記得加入天九不久便要演講,「20多年的思維已習慣用英文,很多名詞突然要全部換成中文,一下子根本想不起來」。

現在全中文演講已駕輕就熟,對於所在崗位,戈峻感受最大的分別是「以前幫一間公司發展,現在幫一批公司發展」,但他認為這種變化正如其老東家Intel的共同創辦人Robert Noyce名言:「不要被過去阻礙,應該從現在開始做些美好的事(Don't be encumbered by history. Go off and do something wonderful.)。」他相信這也是企業家不斷尋找突破的動力。