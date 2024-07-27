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灣區熱搜：引AI機械人授課 產品覆蓋兩年增近萬校 助教育科企配對客戶 發展速度勝前7年

【明報專訊】天九企服的老闆雲平台現時擁有至少逾萬個創新項目及逾490萬內地企業家資源。天九企服董事長兼行政總裁戈峻表示，平台發掘的項目主要圍繞人工智能、大數據、大健康等科技領域，按4個標準挑選，首先是技術或產品要處於行業前沿；其次是項目曾獲專業機構投資；另外是業務穩定，有收入、有增長，且未來具備上市機會；最後是在ESG（環境、社會和企業管治）方面符合要求。

天九具逾萬個創新項目

490萬內地企業家資源

有合適項目後，平台會做盡職審查，分析項目需要、優劣等，然後在資料庫中配對能為項目提供幫助的企業家，這些幫助不限於資金，還可以是生產線、銷售渠道、管理經驗、人脈關係等商業資源，讓項目發展加速，而透過提供資源，企業家獲得業務轉型升級、投資回報等機會，相得益彰。

透過平台撮合的項目與企業家，可採用加盟、資源共享、授權等18種合作模式，而平台則向項目收費，大體分三種：首先是一次過的服務費；二是從項目方的收入按比例抽佣；三是以股代費。平台亦會為項目方提供30日冷靜期，其間隨時可取消配對服務。

將AI機械人技術應用於內地教育服務的公司「愛賓果科技」是成功例子之一。該公司成立於2015年，以GPT技術提供科學教育範疇如機械人、人工智能、編程的輔助教材，透過AI機械人協助教師授課，填補相關專業教師的空缺。愛賓果董事長閔海波表示，公司至今完成8輪融資，總額逾4億元（人民幣，下同），但發展過程中仍然面對市場拓展力不從心等問題。2022年在天九幫助下，於全國配對一批企業家為合伙人，運用他們的本地人脈迅速打開市場，解決營銷渠道難題，「兩年間我們產品覆蓋的學校，從不足3000間增至現在逾1.2萬間，發展速度遠超過往的7年」。現時愛賓果的業務覆蓋全國28省，包括廣州、深圳的學校均有採用AI機械人，並已有登陸美國資本市場計劃。

閔海波稱，天九對愛賓果的幫助很大，「除了推薦合伙人，還會幫我們構想市場策略和商業模式，以及與各種資源對接的模式。對我們這種團隊比較純技術型，不諳商業經營的初創企業是非常有幫助的」。

為初創提供經營策略

天九企服高級副總裁兼首席品牌官李佳蔚稱，天九以持股方式跟愛賓果合作，看中的是其未來，「對有未來的獨角獸，會想建立更長久及緊密的合作關係，從單一的賦予資本變成更系統的賦予資源」，愛賓果的例子印證企業家能給予項目各方面資源，「企業家在本地的商譽是這些項目落地的最佳背書，能省卻大量取爭市場信任，開拓商業渠道的時間」。

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