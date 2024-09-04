灣區熱搜：談拓新質生產力 倡開放接受新事物 蘋果前高層：港傳統行業需突破

明報記者 陳子凌

「簡單而言，新質生產力就是在傳統生產力的基礎上找出新的發展」，戈峻解釋，新質生產力可以理解為「一種以科技驅動為主的新商業模式、新技術，例如很多新興產業都是新質生產力的體現，其實沒那麼神秘，也不是限制、放棄傳統生產力，而是生產力的現代化，生產力結構的改變」。戈峻指出，因地制宜發展新質生產力，顧名思義就是根據每個地方的天賦、資源，從現有優勢上尋求突破。

指金融醫藥航運地產基礎好

戈峻認為香港在發展新質生產力方面有獨特優勢，「一國兩制」的獨特政策地位，與內地及海外市場緊密聯繫，擁有完善金融基礎設施，在法律制度、專業服務等有國際化優勢，像金融、醫藥、航運貿易、地產等傳統產業都有很好基礎；香港需要的就是更好突破，例如發展科技金融；建築業採用人工智能、新材料；利用擁有優質航運貿易企業、關稅及交通物流的優勢推動跨境電商業務，讓傳統產業與創新科技相結合，發展出具有香港特色的新質生產力。

他也指出，相對於內地在運用新商業模式、採納創新科技，推動互聯網經濟、改變新管理模式等方面的快速接納和突破，一些香港傳統企業家對新事物的接受程度應更開放，「可能是已滿足於香港本地市場，也可能是對內地創新項目仍有保留，不太放心，也可能是缺乏接觸好項目的機會，才令企業未發掘出新的增長點，創造業務的『第二曲線』」。

牽線內地項目香港資源

天九企服港設國際總部

戈峻表示，內地不乏優秀創新項目需要資源、進一步壯大，也有不少企業家想尋找能幫助公司突破的好項目，天九企服旗下的「老闆雲」平台就是充當「撮合」雙方的紅娘（見另稿）。他透露平台上有不少優質項目都希望拓展至香港，同時留意到平台上一些香港企業家不太活躍，因此希望能加強撮合兩者。上月18日天九於北京舉行第五屆中國「獨角獸」嘉年華，特意邀請香港投資推廣署駐北京投資推廣總監吳紅志致辭，介紹香港的投資環境及優勢。

現時天九企服在北京及深圳均有總部，戈峻認為大灣區國際科技創新中心的定位，為香港創新項目及企業家提供更廣闊的發展前景及突破機會，「我們在深圳也接觸不少由香港人創立、於大灣區發展的項目」。同時，今年6月天九在香港設立國際總部，一方面與香港科學園及數碼港加強合作，發掘眾多具潛力的本地項目；另一方面希望讓香港企業家可透過天九得到接觸更多內地好項目的機會，他透露正積極準備年內於香港舉行活動，將一些好項目帶過來。

冀港作跳板 洽國際企業

除了欲將「為項目找資源、為資源找項目」模式引入香港，戈峻也希望借助香港這塊「跳板」，讓公司走向國際。「我們的國際化計劃其實在2019年已推動，但因疫情延後了」，戈峻說有些內地項目適合海外發展，亦有些海外項目值得內地企業家引進來，但礙於國內外法律不一，對產品及技術的標準不一，市場需求也不一，因而遇上阻滯，「我們就是要因應這些情况，提前做好戰略部署，一方面香港與國際準則接軌，另一方面大灣區規劃推動與港澳的互聯互通，標準、制度互認，以香港跟內地和海外都能緊密聯繫的獨特地位去突破，讓國內外的項目和資源能以香港為過渡緩衝，從而接得上軌，對項目和資源都會是一個比現在更大的（發揮）機會」。