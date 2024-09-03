【Emily】邱達根：初階運動員資助額需增加 稱高薪未必成績好 打工心態「易無火」

稱高級別健兒資助足 比賽毋須自費

邱達根同選委界別議員梁毓偉噚日同傳媒茶敘傾到體育發展，對於體院精英訓練資助下，最低級別每月資助為7130元，Duncan話初階運動員資助較少源於以往大部分係兼職，但𠵱家即使入門運動員好多都全職，認為需要增加最基本嘅資助額。不過，Duncan認為高級別運動員資助其實唔少，出外比賽毋須自費。佢認為檢討資助係兩難，既要增加支持，但唔希望運動員抱打工心態，「同企業睇齊，我覺得唔應該，運動就係自己要犧牲一部分，亦係個人成就…… 你攞金牌，威過做CEO喎！」

被問到資助同成績係「雞先定蛋先」，Duncan話要取得平衡，「既然政府擺錢做精英體育，完全無成績，點叫做精英體育呢？」佢期望大家更關心退役運動員出路，鼓勵紀律部隊招募佢哋，認為運動員體能無問題，反而投身商界未必習慣。

身兼青年發展委員會副主席嘅梁毓偉就認為，子女投入體育並非家長首選，亦會擔心生涯規劃，需要改變社會嘅心態，未來佢會繼續同體育總會合作，推動青年交流。