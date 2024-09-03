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港聞

港聞二

指一罪兩審 前女足助教非禮案覆核敗訴

【明報專訊】女子足球代表隊前助理教練黃子偉被指於2021年非禮兩名女子，在其中一名事主的案件裁定非禮罪脫，不久後被控非禮另一事主。他早前入稟高院申請司法覆核，指再次起訴是「一罪兩審」。高院法官昨頒判辭指申請人沒有任何基礎指控律政司的做法違憲，駁回司法覆核申請許可。

申請人為黃子偉，建議答辯人為律政司長。入稟狀指，黃涉2021年分別非禮女子X及女子Y，警方使用同一個案件編號立案調查。

早前非禮罪脫

案件編號相同

涉及X的案件，裁判官裁定黃非禮X的罪名不成立，警方今年5月再次拘捕黃子偉，控告黃非禮Y。黃質疑，兩宗非禮事件的警方案件編號相同，裁判官已裁定他非禮X罪脫，警方不可以依賴涉及X和Y的同一份調查報告，再次起訴構成「一罪兩審」。

法官於判辭指出，律政司的檢控決定在行政上的法律議題上是不受司法覆核，除非檢控出現違憲，例如律政司的檢控出於惡意或受政治指示。惟申請人沒有基礎指控律政司的檢控違憲，加上申請人所提出的質疑應該留待該案刑事審訊中處理或申請永久終止聆訊。法官遂認為申請人理據沒有合理可供爭辯之處，駁回其司法覆核申請許可。根據司法機構網頁，黃被控兩度非禮Y的案件，將於9月13日提訊，並暫排期於10月16日開審，預計審期為3天。

【案件編號：HCAL 1337/24 】

相關字詞﹕司法覆核 非禮 助理教練 女子足球隊

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