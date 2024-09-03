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港聞

港聞二

男子涉非禮女兒 水果刀指嚇稱教訓

【明報專訊】14歲少女前年疑被生父非禮及用刀指嚇，事後她父親被控非禮及刑事恐嚇罪。被告否認兩罪，昨於區域法院受審。庭上播放事主的錄影會面，事主表示當晚被告幫她吹頭髮時觸摸她的胸及臀部。及後她與被告因錢銀爭拗，事主自言壓力很大及想自殺，被告拿水果刀假裝捅向事主，又稱「你黑社會又做唔到，蠱惑仔又做唔到」、「你問你婆婆呀，我之前捅過幾多人」。

事主常居兒童之家

周末被告家中暫住

被告L.F.（現年39歲）否認於2022年9月30日，在深水埗醫局街某單位內非禮及恐嚇當時12歲的女童X。控方開審陳辭稱，X生母有情緒問題，X平日居於兒童之家，周末才到被告家暫住。

X於錄影會面稱，案發日被告接X回家，被告女友在家煮飯，被告招待朋友在家喝酒。當晚X洗澡後，被告幫X吹頭髮，但X厭惡被告的煙酒味，不欲他靠近。其間被告隔着衣物摸X的左胸及臀部，X感到不舒服後躲到上格牀用被蓋着自己，被告再隔着被拍打X的臀部。

及後X與被告因金錢爭拗，X認為被告想私吞她的2500元學生津貼。當X說她壓力很大及想自殺，被告將一把水果刀放到牀頭，着X自殺，又稱「你唔自殺，我就殺咗你，最多去坐監」，然後拿水果刀假裝捅向事主。被告女友見狀後將X帶離單位。

X登上的士前往母親住處，途中她告訴母親在被告家中遇上危險，亦通知家舍的家長，投訴遭被告非禮，並指要保密母親住址，擔心一旦被告得悉後，兩母女會「死梗」。控方開審陳辭提到，被告翌月被警方拘捕，警誡下稱當時想教訓女兒。

【案件編號：DCCC 140/23】

相關字詞﹕區域法院 刑事恐嚇 非禮女兒

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