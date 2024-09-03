元朗情侶燒炭 死者道具師久無工開

患癌兩年 靠友接濟

李弟稱，哥哥從事電影道具及陳設製作，長任散工，沒有固定工作地點，又說與哥哥久未聯絡，突接死訊對此愕然，「我開頭以為是呃人」。他提到哥哥年輕時有肝炎，其後經哥哥友人口中得知他兩年前罹患腦癌，經常開工不足，需靠朋友接濟。被問及死者生前是否有經濟困難，李兄稱「佢多數都是問朋友借，冇搵財仔」，估計他在患病等多重打擊下尋死。

李兄及李弟表示，他們分別半退休及有家庭要照顧，處理死者身後事面對少許困難。李弟稱，哥哥與女友拍拖20多年，雙方同居已久，未有註冊。據兩人所知，死者留有遺書，內容提到因令單位變成凶宅向業主致歉。

上周五下午1時許，警方接獲一名男子報案，指與元朗酒街21號一單位的租客失聯，上門查看時發現大門反鎖，懷疑有人尋短。警方及消防接報到場破門入屋，發現60歲姓李男子及50歲姓何女子昏迷倒臥睡房牀上，旁邊有燒過的炭，經救護員檢驗證實死亡。