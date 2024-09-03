明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

警司涉非禮襲擊 受傷督察指胸留拳印

【明報專訊】沙頭角分區時任指揮官警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，翌月飯局後又襲擊下屬，案件昨在區院續審。姓賴遇襲督察供稱，當晚勸阻醉酒的被告駕車離開時，同袍遭被告咬傷手指流血。被告駕車至停車場閘口停下，賴稱多番勸喻下遭被告斥喝，「數三聲，再唔行開嘅話呢就唔會畀你confirm（晉升）」。賴事後發現胸口有拳頭大瘀傷，雙手有抓痕，估計是與被告拉扯時造成。

被告陸振中（43歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X、同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

現駐守邊界警區刑事調查隊的督察賴文顯作供稱，6月22日晚上，他與X、蔡和被告一同參與歡送總督察的飯局，X喝啤酒時沒有喝光，被告指「上司敬你酒，就一定要飲晒」，後來喝酒都要「杯杯清」。賴稱，X喝了3至4杯後有少許醉意、滿面通紅，後在吃飯途中嘔吐。

指被告兩度拍醒事主

「去廁所喇 去廁所喇」

賴留意到，X去廁所時被告在後尾隨，他以為X要再到廁所嘔吐，被告欲前往照顧她。回來後，X曾靠在賴的肩膊上休息，被告兩度拍醒X稱「去廁所喇、去廁所喇」，賴心感奇怪，因X原本沒有反應亦無表示要去廁所，但他沒有再多想。

賴續稱，7月15日晚，眾人應被告提議到酒樓參與飯局，被告當晚經常到另一桌與「時沙」們喝酒，後來「腳步浮浮」、有醉意，並在蔡及X的陪伴下離開。10分鐘後，賴收到蔡來電，請他到停車場協助阻止被告自行駕車離開。賴表示，當時情况十分混亂，X曾遭被告推跌、用手揑腰，蔡試拔走車匙時反被咬手指，而他原本捉着被告的手亦因被告把頭伸近而馬上鬆開。

庭上播放停車場閉路電視片段，被告一度在左前車門未關上時開車，3人在後追趕。賴續稱，被告曾着他離開，稱「X送我返去就得」，又咆哮「唔好理我，由得我去死」。因被告執意要開車，賴及X情急下上車繼續勸喻被告，車輛被駕至停車場閘口的位置停下，他們便下車繼續勸阻被告。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 非禮 襲擊 危險駕駛 陸振中 警司

上 / 下一篇新聞

64官津校小一縮班 全港淨減26班 45校只開1班小一 教界指人才計劃未足補缺
64官津校小一縮班 全港淨減26班 45校只開1班小一 教界指人才計劃未足補缺
營造安全感 助與師長打破隔膜 美林小學准小一生開學帶玩具
營造安全感 助與師長打破隔膜 美林小學准小一生開學帶玩具
66%校推國民國安教育 部分將教憲法基本法
66%校推國民國安教育 部分將教憲法基本法
余振強二中班數倍增 推交流助玫瑰崗轉校生適應
余振強二中班數倍增 推交流助玫瑰崗轉校生適應
公屋「幸福指引」訂綠化共融8概念 社交椅聚長幼信箱鈎便利生活 承建商採納或增中標機會
公屋「幸福指引」訂綠化共融8概念 社交椅聚長幼信箱鈎便利生活 承建商採納或增中標機會
設幸福KPI否 房署稱會考慮
設幸福KPI否 房署稱會考慮
舊式屋邨防火板封走廊氣窗 居民憂擋光阻通風
舊式屋邨防火板封走廊氣窗 居民憂擋光阻通風
見山出版吳靄儀新書 遭藝術書展下架
見山出版吳靄儀新書 遭藝術書展下架
賴振邦稱非屠龍案主腦 押後10月判
賴振邦稱非屠龍案主腦 押後10月判
鄭雁雄倡旅界善用海岸線 配合動漫AI吸內地中產
鄭雁雄倡旅界善用海岸線 配合動漫AI吸內地中產
深圳灣大橋汽車墜海 困水底男子救出 任職海關
深圳灣大橋汽車墜海 困水底男子救出 任職海關
任內最後開學禮 段崇智：學生有責愛國愛世界
任內最後開學禮 段崇智：學生有責愛國愛世界
「後悔難堪」 楊岳橋：應拒否決財案 新東5人冀列積極參與者 楊稱「只是發言人」
「後悔難堪」 楊岳橋：應拒否決財案 新東5人冀列積極參與者 楊稱「只是發言人」
劉頴匡：為爭五大訴求 鄒家成：「墨落」多餘
劉頴匡：為爭五大訴求 鄒家成：「墨落」多餘
辯：范國威專注民生 林卓廷角色最輕
辯：范國威專注民生 林卓廷角色最輕
摩羯周五變強颱 今或掛1號波 今明兩日晴朗酷熱
摩羯周五變強颱 今或掛1號波 今明兩日晴朗酷熱
元朗情侶燒炭 死者道具師久無工開
元朗情侶燒炭 死者道具師久無工開
男子涉非禮女兒 水果刀指嚇稱教訓
男子涉非禮女兒 水果刀指嚇稱教訓
指一罪兩審 前女足助教非禮案覆核敗訴
指一罪兩審 前女足助教非禮案覆核敗訴
貼街招追「欠債」 婦涉起底被捕
貼街招追「欠債」 婦涉起底被捕
灣區熱搜：26鯨豚等動物拍賣 穗海洋館2000萬投得
灣區熱搜：26鯨豚等動物拍賣 穗海洋館2000萬投得
灣區熱搜：阿里資產曾拍賣飛機酒店 二手車1元投得遭撤
灣區熱搜：阿里資產曾拍賣飛機酒店 二手車1元投得遭撤
灣區手記：內地除痣手術／文：尚東美
灣區手記：內地除痣手術／文：尚東美
【Emily】邱達根：初階運動員資助額需增加 稱高薪未必成績好 打工心態「易無火」
【Emily】邱達根：初階運動員資助額需增加 稱高薪未必成績好 打工心態「易無火」
【Emily】赴巴黎殘奧撐港將 前特首辦：林鄭自費
【Emily】赴巴黎殘奧撐港將 前特首辦：林鄭自費
【Emily】兩年前獲救 瀕危綠海龜回歸大海
【Emily】兩年前獲救 瀕危綠海龜回歸大海
【Emily】《燕食記》奪紅樓夢獎 借飲食述世味
【Emily】《燕食記》奪紅樓夢獎 借飲食述世味
【Emily】大律師公會終身榮譽會員 將頒終院海外法官賀輔明
【Emily】大律師公會終身榮譽會員 將頒終院海外法官賀輔明
【Emily】檔案館新展「囍存檔案」 回溯婚禮舊俗
【Emily】檔案館新展「囍存檔案」 回溯婚禮舊俗