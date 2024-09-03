警司涉非禮襲擊 受傷督察指胸留拳印

被告陸振中（43歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X、同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

現駐守邊界警區刑事調查隊的督察賴文顯作供稱，6月22日晚上，他與X、蔡和被告一同參與歡送總督察的飯局，X喝啤酒時沒有喝光，被告指「上司敬你酒，就一定要飲晒」，後來喝酒都要「杯杯清」。賴稱，X喝了3至4杯後有少許醉意、滿面通紅，後在吃飯途中嘔吐。

指被告兩度拍醒事主

「去廁所喇 去廁所喇」

賴留意到，X去廁所時被告在後尾隨，他以為X要再到廁所嘔吐，被告欲前往照顧她。回來後，X曾靠在賴的肩膊上休息，被告兩度拍醒X稱「去廁所喇、去廁所喇」，賴心感奇怪，因X原本沒有反應亦無表示要去廁所，但他沒有再多想。

賴續稱，7月15日晚，眾人應被告提議到酒樓參與飯局，被告當晚經常到另一桌與「時沙」們喝酒，後來「腳步浮浮」、有醉意，並在蔡及X的陪伴下離開。10分鐘後，賴收到蔡來電，請他到停車場協助阻止被告自行駕車離開。賴表示，當時情况十分混亂，X曾遭被告推跌、用手揑腰，蔡試拔走車匙時反被咬手指，而他原本捉着被告的手亦因被告把頭伸近而馬上鬆開。

庭上播放停車場閉路電視片段，被告一度在左前車門未關上時開車，3人在後追趕。賴續稱，被告曾着他離開，稱「X送我返去就得」，又咆哮「唔好理我，由得我去死」。因被告執意要開車，賴及X情急下上車繼續勸喻被告，車輛被駕至停車場閘口的位置停下，他們便下車繼續勸阻被告。

【案件編號：DCCC 137/23】