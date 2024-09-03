摩羯周五變強颱 今或掛1號波 今明兩日晴朗酷熱

昨晚8時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉之東偏北約290公里，預料向西北或偏北移動，時速約15公里，橫過呂宋北部。

摩竭逐漸移近本港，天文台9天天氣測報顯示，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨，天文台預測今日最高34℃，大致天晴，日間酷熱；周三仍然酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴。受摩羯影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，周五及周六離岸及高地達7級強風，約等於3號強風信號的風力。

天文台資料顯示，菲律賓附近的對流雲團於前日（1日）增強為熱帶低氣壓，亦即摩羯，並移向呂宋一帶，昨再增強為熱帶風暴，天文台預測其移動路徑亦較為明朗，料摩羯橫過呂宋後進入南海，並以偏西方向移動，其間會繼續增強，至周四闖入香港以南400公里範圍，之後會再增強成為強颱風，移向廣東西部及海南島一帶。

料今年尚有5氣旋近港

天文台表示，今年1至7月只有兩個熱帶氣旋影響香港，分別是5月底至6月初的熱帶風暴馬力斯，以及7月中的強烈熱帶風暴派比安，換言之摩羯是今年第三個影響本港的熱帶氣旋。天文台最新評估顯示，今年餘下時間仍可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。

澳門氣象局預料，摩羯今日下午至晚間進入澳門800公里範圍，屆時會發出1號風球；而受摩羯外圍下沉氣流影響，今日及明日將非常酷熱，本星期後期驟雨增多及有幾陣雷暴。

摩羯襲菲致洪水至少11死

根據法新社昨日報道，熱帶風暴摩羯吹襲菲律賓引發洪水和山泥傾瀉，造成至少11人死亡，首都馬尼拉停工停課，部分國內班機取消，地區渡輪暫停營運。