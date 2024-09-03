明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

摩羯周五變強颱 今或掛1號波 今明兩日晴朗酷熱

【明報專訊】熱帶風暴摩羯昨移向呂宋北部，並有所增強，天文台表示，按照昨日預測路徑，摩羯會於今日進入南海，並闖入本港800公里範圍，隨後會靠近華南沿岸，約於本周五增強為強颱風，較大可能移向廣東西部至海南島一帶。天文台會考慮於今日下午至晚上發出1號戒備信號，至於會否發出更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。

昨晚8時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉之東偏北約290公里，預料向西北或偏北移動，時速約15公里，橫過呂宋北部。

摩竭逐漸移近本港，天文台9天天氣測報顯示，受高空反氣旋影響，未來一兩日華南大致晴朗及酷熱，而高溫亦會觸發驟雨，天文台預測今日最高34℃，大致天晴，日間酷熱；周三仍然酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴。受摩羯影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，周五及周六離岸及高地達7級強風，約等於3號強風信號的風力。

天文台資料顯示，菲律賓附近的對流雲團於前日（1日）增強為熱帶低氣壓，亦即摩羯，並移向呂宋一帶，昨再增強為熱帶風暴，天文台預測其移動路徑亦較為明朗，料摩羯橫過呂宋後進入南海，並以偏西方向移動，其間會繼續增強，至周四闖入香港以南400公里範圍，之後會再增強成為強颱風，移向廣東西部及海南島一帶。

料今年尚有5氣旋近港

天文台表示，今年1至7月只有兩個熱帶氣旋影響香港，分別是5月底至6月初的熱帶風暴馬力斯，以及7月中的強烈熱帶風暴派比安，換言之摩羯是今年第三個影響本港的熱帶氣旋。天文台最新評估顯示，今年餘下時間仍可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。

澳門氣象局預料，摩羯今日下午至晚間進入澳門800公里範圍，屆時會發出1號風球；而受摩羯外圍下沉氣流影響，今日及明日將非常酷熱，本星期後期驟雨增多及有幾陣雷暴。

摩羯襲菲致洪水至少11死

根據法新社昨日報道，熱帶風暴摩羯吹襲菲律賓引發洪水和山泥傾瀉，造成至少11人死亡，首都馬尼拉停工停課，部分國內班機取消，地區渡輪暫停營運。

相關字詞﹕熱帶風暴摩羯

上 / 下一篇新聞

64官津校小一縮班 全港淨減26班 45校只開1班小一 教界指人才計劃未足補缺
64官津校小一縮班 全港淨減26班 45校只開1班小一 教界指人才計劃未足補缺
營造安全感 助與師長打破隔膜 美林小學准小一生開學帶玩具
營造安全感 助與師長打破隔膜 美林小學准小一生開學帶玩具
66%校推國民國安教育 部分將教憲法基本法
66%校推國民國安教育 部分將教憲法基本法
余振強二中班數倍增 推交流助玫瑰崗轉校生適應
余振強二中班數倍增 推交流助玫瑰崗轉校生適應
公屋「幸福指引」訂綠化共融8概念 社交椅聚長幼信箱鈎便利生活 承建商採納或增中標機會
公屋「幸福指引」訂綠化共融8概念 社交椅聚長幼信箱鈎便利生活 承建商採納或增中標機會
設幸福KPI否 房署稱會考慮
設幸福KPI否 房署稱會考慮
舊式屋邨防火板封走廊氣窗 居民憂擋光阻通風
舊式屋邨防火板封走廊氣窗 居民憂擋光阻通風
見山出版吳靄儀新書 遭藝術書展下架
見山出版吳靄儀新書 遭藝術書展下架
賴振邦稱非屠龍案主腦 押後10月判
賴振邦稱非屠龍案主腦 押後10月判
鄭雁雄倡旅界善用海岸線 配合動漫AI吸內地中產
鄭雁雄倡旅界善用海岸線 配合動漫AI吸內地中產
深圳灣大橋汽車墜海 困水底男子救出 任職海關
深圳灣大橋汽車墜海 困水底男子救出 任職海關
任內最後開學禮 段崇智：學生有責愛國愛世界
任內最後開學禮 段崇智：學生有責愛國愛世界
「後悔難堪」 楊岳橋：應拒否決財案 新東5人冀列積極參與者 楊稱「只是發言人」
「後悔難堪」 楊岳橋：應拒否決財案 新東5人冀列積極參與者 楊稱「只是發言人」
劉頴匡：為爭五大訴求 鄒家成：「墨落」多餘
劉頴匡：為爭五大訴求 鄒家成：「墨落」多餘
辯：范國威專注民生 林卓廷角色最輕
辯：范國威專注民生 林卓廷角色最輕
警司涉非禮襲擊 受傷督察指胸留拳印
警司涉非禮襲擊 受傷督察指胸留拳印
元朗情侶燒炭 死者道具師久無工開
元朗情侶燒炭 死者道具師久無工開
男子涉非禮女兒 水果刀指嚇稱教訓
男子涉非禮女兒 水果刀指嚇稱教訓
指一罪兩審 前女足助教非禮案覆核敗訴
指一罪兩審 前女足助教非禮案覆核敗訴
貼街招追「欠債」 婦涉起底被捕
貼街招追「欠債」 婦涉起底被捕
灣區熱搜：26鯨豚等動物拍賣 穗海洋館2000萬投得
灣區熱搜：26鯨豚等動物拍賣 穗海洋館2000萬投得
灣區熱搜：阿里資產曾拍賣飛機酒店 二手車1元投得遭撤
灣區熱搜：阿里資產曾拍賣飛機酒店 二手車1元投得遭撤
灣區手記：內地除痣手術／文：尚東美
灣區手記：內地除痣手術／文：尚東美
【Emily】邱達根：初階運動員資助額需增加 稱高薪未必成績好 打工心態「易無火」
【Emily】邱達根：初階運動員資助額需增加 稱高薪未必成績好 打工心態「易無火」
【Emily】赴巴黎殘奧撐港將 前特首辦：林鄭自費
【Emily】赴巴黎殘奧撐港將 前特首辦：林鄭自費
【Emily】兩年前獲救 瀕危綠海龜回歸大海
【Emily】兩年前獲救 瀕危綠海龜回歸大海
【Emily】《燕食記》奪紅樓夢獎 借飲食述世味
【Emily】《燕食記》奪紅樓夢獎 借飲食述世味
【Emily】大律師公會終身榮譽會員 將頒終院海外法官賀輔明
【Emily】大律師公會終身榮譽會員 將頒終院海外法官賀輔明
【Emily】檔案館新展「囍存檔案」 回溯婚禮舊俗
【Emily】檔案館新展「囍存檔案」 回溯婚禮舊俗