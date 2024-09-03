辯：范國威專注民生 林卓廷角色最輕

稱作畫賀年心繫市民

代表范國威的大律師吳靄儀指涉案謀劃不會實現，選舉主任有權取消參選人資格，政府亦可在原有的財政預算案新增派錢項目，令新一屆立法會可通過財案，因此謀劃關卡重重。法官陳慶偉質疑若謀劃注定失敗，逾61萬選民是否受騙而排隊投票，參選者沒說出真相；吳表示，選民未必相信每個選舉承諾，本案謀劃公開、不是在地底埋下炸藥，政府有責任維護社會穩定，但直至投票日都沒行動。吳另呈上范祝賀牛年新禧的親筆畫，顯示他關心市民，已有悔意，日後將心神放在家庭。

雖難實現 否認謀劃騙選民

大律師沈士文則稱，林卓廷曾任區議員、立法會議員，他遵從民主黨的方針擁護一國兩制，民主黨多年來亦和政府合作，而無差別否決預算案與林的往績不符；林的重要貢獻包括透過聯盟行動打擊大廈圍標，民主黨何俊仁、張文光及劉慧卿，林的母親和兒子均有寫信為林求情。

指無差別否決不符往績

倡林列「其他參加者」

沈稱，林的角色最輕微，不但沒親身開會，其代表甚至反對否決財案，且不曾聯署「墨落無悔」聲明，選舉政綱和社交平台無提否決財案，不認同戴耀廷主張的「攬炒」等。

沈稱，案情提及在林卓廷的居所搜出辯論筆記，加上時任民主黨主席胡志偉在國安法生效後言論，令林在「共謀者原則」下被定罪，但他的參與程度非常低，而且他立場非激進。沈又稱，林卓廷在選舉論壇曾質問，若政府向每名市民派3萬元，有何理由要投反對票；由此可見，林不是積極參與者。

（初選案）