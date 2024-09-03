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港聞二

劉頴匡：為爭五大訴求 鄒家成：「墨落」多餘

【明報專訊】前民間集會團隊發言人劉頴匡昨親自求情稱，參選旨在提倡抗爭，不着眼於戴耀廷的主張，否決財政預算案對劉不重要；劉稱因2019年七一走入立法會被拘控，不再參與集結或暴力事件，想另尋覓方法爭取五大訴求才參加戴認為是安全、合法的計劃。另一被告鄒家成的代表律師則指他年輕，形容鄒發起「墨落無悔」聲明是「多餘」；鄒劉兩人建議被列為「積極參加者」。

指謀劃不可能實現

劉稱不重視戴主張「否決權」

無律師代表的劉頴匡自行以英文陳辭，稱雖然有簽「墨落」，但沒轉載帖文，劉在抗爭派記者會無反對席間言論，因而認罪；劉強調欲為示威者發聲，不重視否決權。法官陳慶偉稱，五大訴求其一是要求撤回暴動定性，落實訴求的唯一方法是以無差別否決財案威脅政府；劉回應指這未必發生，自己曾明言「35+」是天空樓閣，當時因立會案將判囚，認為謀劃不可能實現，他本人也不能表決。

劉續稱預料會被取消資格；而戴是非常有趣的人，總能將客觀不可能的事變成威脅；陳官指他們繼續實行計劃，劉解釋參選有助他推動議題。陳官指出，即使計劃成事機會渺茫，亦不會減刑；劉表示本案特殊，無人會開記招公告犯案。在闖立會案被判囚約4年半的劉頴匡指兩案目標相同，分別在於利用肢體和憲制方式干預立法機關，冀法庭考慮他正服刑的暴動案，不會加刑太重。

女友求情稱從政非為私利

獄中度黃金時期已受罰

劉讀出女友黃于喬求情信稱，劉從政非為私利，不是作奸犯科、偷呃拐騙的罪犯，而是個值得黃關心的人，劉3年來在獄中度過最黃金時期已受罰，其間旁聽的黃不禁落淚。

同因闖立會案而被判監約5年1個月的鄒家成由大律師陳世傑求情，引述鄒在求情信講述15歲喪父促使他立志成為護士，同年他參與公民事件令他參選；鄒表示如今歷練多了，依然相信民主與公義，他希望香港能變得更好，市民能過上更有尊嚴的生活。陳稱被告受到戴的法律意見誤導犯案，力陳「墨落無悔」是多餘文件，鄒被標籤為激進派過於嚴苛，他並非反中國，望不要因其主張加刑，免對年輕的鄒構成壓倒影響。

陳在求情尾段提及聽了逾百天審訊，驅使他在庭上說這些被告都是好人，惟他們在錯誤的時間出現在錯誤的地方，他們來自不同界別包括醫生、律師和社工等，參與是次活動只是為了他人，而他們當時根本不能停止計劃，懇求法庭仁慈寬大地判刑。

（初選案）

相關字詞﹕鄒家成 劉頴匡 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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