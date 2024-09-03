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「後悔難堪」 楊岳橋：應拒否決財案 新東5人冀列積極參與者 楊稱「只是發言人」

【明報專訊】「35+」初選案45人罪成，最後一批被告昨日起求情。前立法會議員、前公民黨黨魁楊岳橋親撰求情信，表示對犯案感難堪和後悔，當初應該拒絕否決財政預算案，不應幼稚和盲目地反對政府，令政治形勢惡化，且連累黨友。辯方提議將楊岳橋視為「積極參加者」，判囚3至10年，採取中間的量刑起點。法官反問為何不是較高刑期，又稱不接納楊岳橋的角色只是公民黨發言人。

法庭昨聽取7名新界東初選參加者的求情（見表），其中5人建議列為「積極參加者」；何桂藍沒有求情，只由辯方確認她的刑事記錄；餘下兩人今日求情。

楊母稱北京進修 愛中國文化

認罪被告楊岳橋穿西裝到庭，散庭後向親友揮手。代表楊岳橋的資深大律師蔡維邦求情稱，楊早年跟隨家人移民加拿大，其後在北京大學修讀法律碩士，返港成為執業大律師。楊母在求情信稱，兒子沒有到西方國家求學、追求穩定工作，反而跳出舒適圈，因熱愛中國文化而到北京進修，顯示追尋夢想的毅力。蔡提及，楊對中國藝術和書法略有研究，寫得一手好字。

蔡維邦表示，楊岳橋2012年起從政，擔任立法會議員近5年，對憲法議題有自己的立場，但會支持政府議案和考慮港人利益，不是阻撓政府運作的激進分子。蔡亦提到楊被捕後已退出公民黨，並建議公民黨解散，出獄後不會參與政治；除了在最早階段承認串謀顛覆國家政權罪，楊曾配合警方錄取口供，充分反映悔意。法官陳仲衡質疑，楊和警方合作，已計算入三分之一認罪扣減。

庭上讀出楊岳橋撰寫的求情信，他說身為大律師，現時被定罪感覺難堪。回望短暫的政治生涯，他的初衷是令香港更好，不過出於幼稚和盲目的熱情（naive and blind enthusiasm），令香港偏離原有方向，發表的言行導致香港政治環境惡化，現感後悔。他認為當初應拒絕參與否決財案的謀劃，如今牽連黨友及令其家人憂慮，實在糊塗和不智。他承諾日後不會從政和參與公共事務，將面對本案懲罰，冀法庭考慮他不會重犯。

辯：獲擢升黨魁 只是傳信息

楊岳橋曾於2020年3月的公民黨記者會，表明政府如不處理「五大訴求」，該黨將否決每項政府法案和撥款。蔡維邦表示，楊岳橋曾在記招發言，不過國安法生效後，其參與程度無異於其他被告，僅在街站拉票和提交初選提名表。蔡形容楊當時獲擢升為公民黨領袖，是黨內資歷較淺的立法會議員，只是傳遞信息的發言人，而非黨內所有事情的推手（prime mover）；法官陳慶偉稱要說清楚，否則法庭不會接納上述陳辭。

代表人民力量前主席陳志全的大律師馬維騉稱，陳志全不是初選策劃者和組織者，只是積極參加者。辯方稱陳曾簽署「墨落無悔」聲明，但無出席協調會議和初選記者會，除了「多謝」之外沒有在初選WhatsApp群組發言，參與程度較低。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 陳志全 楊岳橋 港區國安法 民主派初選案

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