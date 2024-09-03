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港聞二

任內最後開學禮 段崇智：學生有責愛國愛世界

【明報專訊】中文大學昨舉行2024年度本科生入學典禮，明年1月卸任的校長段崇智主持任內最後一次開學禮。他向新生致辭稱，眾人有責任「熱愛國家，熱愛世界」，並稱無論在校園內外，都有責任建構公平和包容的社群，做到互相尊重和接納。他亦提醒同學要以知識造福社區、運用得宜，用之不當可能會「損人自傷」。

段崇智昨於開學禮致辭稱，中大珍視多元文化，期望新生在校園內外都有責任建構公平和包容的社群，思考一言一行對他人有何影響，能否做到互相尊重及接納。他認為，只有懂得彼此欣賞每人的獨特性，才能共同合作、貢獻社會，帶來正面影響。

鼓勵參加升旗禮 稱通識教國安

段崇智表示，學生也有責任熱愛國家，鼓勵新生踴躍參與大學的升旗禮，培養國家忠誠和歸屬感。他提到大學通識教育課程將引導同學了解香港在《憲法》的角色和地位， 以及維護國家安全的重要。

段崇智寄語新生，知識和技能不止用於爭取好成績，「而是將要實實在在地應用在社會上，去幫助他人，造福社區」，並希望他們緊記知識必須運用得宜，才會為自己和他人帶來益處，但若用之不當，可能會「損人自傷」。他提醒同學銘記中大校訓「博文約禮」，成為「堅守誠信、樂行仁愛、力臻己任的人」。

中大昨亦舉行開學日升旗儀式，逾100人出席。民青局長麥美娟、段崇智等中大管理層、多名中大校董包括立法會議員劉國勳等出席，校董會主席查逸超、另兩名議員校董張宇人及鄧家彪均未現身。

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