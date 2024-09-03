鄭雁雄倡旅界善用海岸線 配合動漫AI吸內地中產

稱旅業需思創新 科技先行

論壇由香港中華聯誼會舉辦，鄭雁雄致辭稱本港旅遊業需思考如何創新、提升服務水平，具體建議善用長逾1000公里海岸線及263個島嶼，配合動漫、演藝、電競、人工智能等，「為內地有5億多中高收入階層，創建一個休閒度假的首選目的地」。他認為，發展新質生產力要推動創新、以「科技先行」，本港具優越條件和雄厚實力，包括敏銳市場觸覺、一流研發團隊和基礎實力、國際聯繫等。

姚柏良：海岸交通不足 部分無碼頭

姚柏良認為，除大灣區城市，內地中西部如四川、西安等亦有龐大中產人口，舉例內陸旅客「喜歡來香港看海」，可主力推廣維港遊、海島遊等。他說，中產客追求高質素餐飲服務和娛樂，香港要配合及打造獨特旅遊產品。對於鄭雁雄建議善用海岸資源，姚柏良說政府將建設「南大嶼生態康樂走廊」，西貢海岸同樣景色優美，但交通設施不足，浪茄灣、鹹田灣等地「碼頭都無一個」，要有基本配套才能規劃旅遊路線。

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，本港毗鄰內地、購物方便，對內地中產本身有吸引力。他稱西貢交通不便令旅客卻步，建議增設市區往西貢的渡輪服務，而舉辦到西貢海岸線的旅行團成本不菲，希望政府增加資助，「投資一元至少有兩元收益」。

李家超：4方向增新質生產力

特首李家超致辭稱，政府正循4個方向加快發展新質生產力，包括持續完善人才政策，為創科人才提供更多創業和就業空間、鼓勵業界和學界培養人才；當局亦積極培育和壯大新興產業、推動新型工業化、加強「政產學研投」協作。另外，李家超接受《大公報》及《文匯報》訪問稱，香港在培養和吸納人才有優勢，有信心成為「國際高端人才集聚高地」並發揮乘數效應。他說，將進一步推動大灣區專業服務登記制度，期望本港專業人士只需登記一次便能在大灣區執業。