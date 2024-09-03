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港聞

港聞二

賴振邦稱非屠龍案主腦 押後10月判

【明報專訊】「屠龍小隊」和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，技術員賴振邦早前被裁定一項交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或嚴重損害財產的爆炸」罪成，還押至昨日於高院求情。辯方冀昨日完成判刑，法官張慧玲稱，賴須等候同案被告求情後一併判刑，並預計於10月判刑。

被告賴振邦（現33歲）早前就首罪「串謀犯對訂明標的之爆炸」罪脫，交替控罪成立，另一罪「串謀謀殺」不成立。大律師是香媛為賴求情，稱他在案中非主腦，只是輔助角色，亦不知道涉案炸彈重量。雖然賴振邦參與測試炸彈，但實際由無名組織隊長吳智鴻準備及操作炸彈；張官稱從陪審團裁決可推測，陪審團相信賴不知道涉案炸彈重約20公斤及埋炸彈的位置，亦不相信彭軍壕所指賴與他們一同安裝炸彈，才會裁定他首罪不成立，但陪審團確信賴是吳的隊員「Bobby」及擁有「接完紙鶴未」Tg帳戶，有參與試槍及問隊員是否取得炸彈，故其交替罪成。

是香媛又稱，賴振邦與家人均寫求情信，綜合信中內容，家人稱讚賴振邦孝順、熱心助人，他在獄中努力進修，冀出獄後成為「有用嘅人」。賴冀昨日處理判刑，但張官押後處理，並指早前優先處理被告張俊富及鍾雪瑩的判刑，因為兩人刑期與同案被告「差好遠先判」。

翻查資料，同案另8人認罪，張俊富及鍾雪瑩分別判囚18個月及7年4個月；吳智鴻上周五已求情，黃振強、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明及陳玉龍分別於9月26及27日求情。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕賴振邦 反修例事件 反恐條例 屠龍小隊 無名小隊

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