見山出版吳靄儀新書 遭藝術書展下架

《雨中的香港》被質疑是否關藝術

見山書店稱，《雨中的香港》為今次書展唯一本地新書，但賣了半天（首日），便在其餘兩日下架，並指「下架理由從未說明」。見山表示，曾參加5屆藝術書展，今年首次有書被質疑「是否可稱之為藝術相關」及「是否可展覽售賣」 ；見山亦反問，假如《雨中的香港》不適合展覽，作者又是否適合在現場和她的讀者分享她其他作品？又為什麼連讀者想在現場送花給作者都不被允許？

見山：書展氣氛變 今年巡查增

見山形容今年書展氣氛「不一樣了」，舉例往日大館人員會與展位人員閒聊，但今年則加強巡查，「幾乎是每3至5分鐘便看見工作人員經過攤位，表情非常嚴肅認真一絲不苟，但和展位無互動」。

本報昨晚分別向見山書店及吳靄儀查詢下架詳情，見山表示沒有補充，吳靄儀說不便評論。

《雨中的香港》上月出版，收錄吳靄儀由2019年至今的最新散文，並由著名電影導演許鞍華為封面和插頁繪圖。