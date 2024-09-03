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港聞

港聞二

舊式屋邨防火板封走廊氣窗 居民憂擋光阻通風

【明報專訊】鑽石山富山邨屬於公屋房署「幸福設計」的試點屋邨之一。該屋邨早前張貼告示稱，房屋署須按《消防安全（建築物）條例》，以防火板圍封所有單位面向走廊的通風百葉窗，相關工程最快今年9月起分階段展開。有關注事件的立法會議員表示，不少居民擔心封窗後會令單位變得陰暗及空氣不流通，建議房署考慮以防火玻璃取代防火板封窗，保留透光效果，並審慎制訂工程時間表，避免在農曆新年前後施工，影響過年。

議員倡改用防火玻璃可透光

立法會議員楊永杰稱，房署封窗工程涉及數十個舊屋邨，包括富山邨。他稱富山邨居民大多為中老年人，不少人都擔心房署封窗後會令單位變得陰暗及空氣不流通，期望署方能研究改良方案，「能否用透光的防火玻璃封窗，雖然都是焗，但起碼不會連光線都穿不過」。

楊說，按照計劃富山邨本月會展開調查及量度工作，之後房署將陸續在不同大廈展開工程，工期預計需接近一年才能完成。他指出，「富山邨的工程完成後，陸陸續續其他舊邨就會上馬，對整體舊式屋邨居民來說都是很大的影響」。

他又表示，有關通告發出後已向房屋署長羅淑佩反映居民憂慮，並聯同黃大仙區議員、公屋聯會、房署物業服務經理及富山邨物管公司物業經理就有關工程交流意見，並前往封窗樣板單位了解。

房署：百葉窗不防煙 須遵消防例

房署日前曾在社交平台解釋封窗安排，稱現時部分公屋大廈的公共走廊兩邊均設有住宅單位，單位面向公共走廊設有百葉窗；由於現時單位的百葉窗沒有耐火及防煙功能，若單位內發生火警，火勢和煙霧或會透過百葉窗蔓延至公共走廊，進入其他單位。

相關字詞﹕百葉窗 幸福設計 幸福感 防火板 富山邨

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