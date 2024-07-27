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港聞二

設幸福KPI否 房署稱會考慮

【明報專訊】為配合「幸福設計」指引，房屋局早前挑選5條逾40年樓齡的屋邨作「幸福先行．預試計劃」對象，分別為富山邨、啟業邨、美林邨、水邊圍邨及澤安邨，預料2027年完成項目，會不時收集居民意見。被問到會否考慮就「幸福設計」設立關鍵績效指標（KPI）或可量度「幸福」的指標，房屋署人員昨稱會考慮建議。

將蒐居民意見 詢新舊居區別

房屋署人員稱，上述5條屋邨正在展開顧問研究，將會逐步完工，房署團體會按屋邨特色盡量運用不同概念，若在試行中發現獲好評的設計，或會考慮引入至其他屋邨，而在推出指引後，將會分開現有屋邨及新建屋邨，向居民收集意見，例如問居民現有屋邨翻新前後有否改善生活；在新建屋邨入伙一年後，將詢問居民比較住舊居及新居的分別。

對於未來將會採用幸福設計概念的新建屋邨，房屋署人員透露，即將落成的屯門業旺路第二期因鄰近屯門河及單車徑，單車泊位將會近屯門河方向。

黃大仙富山邨屬有關先導計劃的屋邨之一。黃大仙區議員劉婉儀表示，今年6月起房署曾委派顧問人員就「幸福設計」指引舉行3次諮詢會，與會者包括富山邨居民、區議員、非牟利機構代表等，收集他們的設計建議，劉當時提議粉飾外牆時加入獅子山元素。她亦留意到最近屋邨的一條樓梯已髹上山形圖案，近日也有人正在樓梯附近維修園圃，相信有關工程屬於「幸福設計」。

區議員：指引增屋邨翻新主題

房署已有「屋邨改善計劃」翻新屋邨，再推出「幸福設計」指引會否屬「舊酒新瓶」，劉婉儀認為指引為屋邨翻新引入主題，例如以前粉飾外牆時未有具體方向，現在會考慮配合獅子山元素，更能反映社區特色，有助增加居民身分認同，又稱屋邨太舊，空間不足，盼增加公共空間舉辦社區活動。

相關字詞﹕澤安邨 水邊圍邨 美林邨 啟業邨 富山邨 關鍵績效指標 幸福設計 幸福感

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