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公屋「幸福指引」訂綠化共融8概念 社交椅聚長幼信箱鈎便利生活 承建商採納或增中標機會

【明報專訊】房屋局及房委會昨公布公營房屋的「幸福設計」指引，將於本月12日發布相關小冊子，指引圍繞8個概念，包括活力健康、綠色生活、樂齡安居等，用作日後新建公屋及現有屋邨翻新的參考，如方便長幼乘坐的高低座椅、信箱旁加掛鈎方便居民取信前掛放物品、在屋邨外牆畫畫、在屋邨搞時裝表演等節目，未來至少有8條2024至2027年落成的新建屋邨將採用相關概念。當局透露，房委會項目投標者倘能運用相關概念，或增中標機會。

3年內落成8屋邨將採納設計

房屋局團隊於去年7至11月走訪全港17區共26個屋邨，以問卷調查、街頭訪問及深入訪談形式，訪問逾3000名居民，團隊歸納居民意見後，得出8個幸福設計概念（表1），並會推出8冊相應指引及一本空間指南，載有逾50個幸福策略及逾170項設計建議，包括不同高度的「社交座椅」，以便長者及小童使用及促進跨代共融；信箱旁加設掛鈎，讓市民掛起手上物品再取信；在電梯設長椅供長者依靠等。

電梯設長椅供倚靠

房屋局長何永賢昨形容指引「以人為本、有溫度」，日後會隨居民意見及相關調查更新，指引屬資源整合，當局本已預留資源翻新舊屋邨，指引的設計建議均屬日常生活細節，成本有限，例如原本已決定建造座椅，目前只是引入新設計。被問到日後房委會項目招標時會否將指引納入考慮因素，她稱若投標者能「吸收」指引內容及多運用，會獲更高分數，增加中標機會，又期望私人樓宇、市建局及房協項目參考指引。

房屋局「共築．幸福」計劃3個先導項目皆採用「幸福設計」指引概念，包括挑選5條屋邨作為「幸福先行．預試計劃」對象。第二個項目為公屋外牆粉飾和小型改善工程，已在漁灣邨、蝴蝶邨、新翠邨等展開，預料每年為約10個屋邨推行（表2）。第三個項目是綠化工作，暫已在天晴邨、和樂邨及牛頭角下邨展開，每年將在約20個屋邨推行。

房委會委員招國偉支持政府制定「幸福設計」指引，稱透過公共空間添細節可令居民更舒適，如「社交座椅」能促進交流。對於房委會擬考慮為配合指引的投標者加分，招國偉形容是「好的誘因」，讓指引能夠「落地」，做法如同房屋署為鼓勵打擊濫用公屋，給舉報濫用個案的物管公司加分。

公屋聯會倡軟配套 鞏鄰里關係

公屋聯會主席文裕明認為「幸福設計」指引的設計建議能便利市民，惟目前側重硬件配套，盼當局能「軟硬兼施」，透過教育加強睦鄰關係。

另外，「共築幸福．屋邨節」將於本月7至15日舉行，盼增加居民歸屬感，本月12日會在車公廟體育館與日本及深圳等地探討如何將幸福概念融入本港公屋；13日會在沙角邨舉辦「幸福．慶典晚會」，當晚會邀請居民與香港理大工學時裝設計學生參與時裝表演。

相關字詞﹕公共屋邨 幸福感 幸福設計 何永賢

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