余振強二中班數倍增 推交流助玫瑰崗轉校生適應

談到曾有玫瑰崗中學學生不滿校方突然停辦，李德輝昨日向本報說，為讓選擇轉入余二的學生及早適應，開學前安排新生和舊生參與不同活動，例如到內地和新加坡交流，「明白最初信息突然，有反應是正常，現時反應無咁大」。

李德輝又稱，余二現開兩班中一、中二至中四各4班、中五至中六各5班。他稱余二早前因連續兩學年核准中一班數為兩班，往後只准維持最多兩班中一，但現時學校發展空間大，例如推廣關愛共融，取錄不少非華語學生，期望局方日後可放寬機制，讓該校開更多中一班。

另外，南區明愛胡振中中學與東涌明愛華德中書院今學年合併，使用東涌的校舍，校長歐海健昨向本報說，現時全校14班，中一增至3班；校方增設校巴來往港島至東涌，又向自行返學的學生提供交通津貼。

明愛兩校東涌合併

校長稱糅合優勢

教育局2021年宣布兩間官校合併，隨後香港明愛率先響應合併中學，歐海健稱這是艱難決定，「說到底，有一間要停辦」，但做法有助糅合不同學校優勢，「新校舍有七人足球場」。教育局長蔡若蓮昨到訪校舍，感謝辦團當時「果斷合併」，稱可為學生提供更合適的學習環境。