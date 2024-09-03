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營造安全感 助與師長打破隔膜 美林小學准小一生開學帶玩具

【明報專訊】全港學生昨日正式展開新學年，沙田循理會美林小學讓小一新生帶玩具返學，盼為學生營造安全感，又鼓勵學生藉玩具與師長和新同學打開話題。校長招捷玲向本報說，校方響應教育局本學年推出《4Rs精神健康約章》（4R指休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）及抗逆力（Resilience）），指當中建立人際關係是重要一環，因此校方在開學日透過不同活動助新生與同學打破隔膜，明白自己「並不孤單」。

教師率介紹玩具 了解學生情緒

招捷玲說，開學首4天均讓全校學生返半晝學，助他們慢慢適應校園生活。她說校方正加強新生支援，推出「玩具也上學」活動，小一生可帶喜歡的玩具回校，並可放在書桌上，教師會引領學生介紹玩具，教小一生打開話題，同時觀察學生與玩具的互動，以了解學生情緒，以便適當跟進。此外，校方昨特設「Welcome Drinks」環節，小一生可自選飲品，招捷玲說，學生可學習在校內自由表達想法，亦盼藉活動製造儀式感，創造回憶。

另外，《小學概覽》昨出版，不少學校介紹其推動學生精神健康的措施。其中青衣東華三院周演森小學設「班級經營」活動，包括「班呼比賽」、「性格強項之星選舉」，校方盼藉此「協助學生建立團隊精神和正向人際關係」；校方並設「正能量加油站」，舉例會辦各班生日會、「親子感恩慶典」。

荃灣天佑小學則在周二及周三下午各設1小時的「生趣課」，校方稱是課程學習的延伸；另在周四下午設「生活教育課」，盼培養學生正向價值觀，促進身心靈健康成長。

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