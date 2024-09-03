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64官津校小一縮班 全港淨減26班 45校只開1班小一 教界指人才計劃未足補缺

【明報專訊】學生人口正結構性下跌，官津小學持續面對「縮班殺校」危機。根據《小學概覽2024》，今學年（2024/25）有64間官津小學合共縮減68班小一；計及個別學校加班後，全港小一班數「淨減」26班。有45間官津小學只開辦1班小一，貼近「殺校」邊緣。資助小學校長會副主席陳淑儀認為「殺校」危機仍然存在，又指各類人才計劃帶動入學申請，惟未足以填補本港出生率低的收生缺口。

《小學概覽2024》昨日出版，臚列全港逾500小學的班級結構、教學特色等資料。本報比對452間官津小學在2023/24及2024/25學年的小一班數（即3或4月批核的班級數目），總共64間學校小一班數減少，當中4間津校需減兩班。另有32間官津小學獲批增加小一班數。

元朗削10班小一重災

校長會：出生率低 料班數續跌

若按18區分佈，元朗為縮班重災區，區內10間小學共削減10班小一，其後依次為葵青、沙田、北區及觀塘（見圖）。45間小學只開辦1班小一，瀕臨「殺校」邊緣，較上學年多兩間，其中12間首次跌至得1班小一，涉及3間官校，分別是李陞小學、黃大仙官立小學及大埔官立小學。

資助小學校長會副主席陳淑儀表示，雖然各類人才計劃有助紓緩收生壓力，「但再多的（人才計劃的）受養人，也填補不到出生率不足的問題」，料未來小一班數將因應出生率而持續下跌。她對元朗為縮班重災區不感意外，指校網涵蓋天水圍一帶的舊區，區內較少適齡升小學的學童。

陳淑儀又說，資助小學校長會將繼續與教育局商討小學的收生情况，鼓勵教育同工堅持做好教學，將學校的優秀之處展現給外界，「始終不能夠只靠制度，也要自己（學校）不斷努力」。

循道衞理開5班小一

校長：各校「齊心」招生 銜接課程吸報讀

屬元朗校網的天水圍循道衞理小學，今學年繼續開5班小一。新任校長鍾君玲昨向本報說，出生率持續下跌，周遭確有小學招生「十分艱難」，過往區內小學亦舉辦聯展向家長介紹學校特色，認為各校之間「很齊心」。她續稱，現有不少措施吸引幼稚園生報讀，包括為準小一生提供銜接課程，盼延續家長選校信心。

近年學界常促教育局藉適齡學童人口下跌全面推行小班教學。教育局昨重申，小班教學並非紓緩學齡人口下降的方法，而是教學策略，以提升學生的學習成效。局方指新學年有417間官津小學實施小班教學，佔整體逾九成，另有9間小學將在下學年（2025/26）實施，預計屆時佔比將達95%。

教局：開班準則寬鬆 倘再降損學習

教育局又稱，現時小一至小五各級如開辦兩班，只需最少取錄24名學生，平均每班12人，重申開班準則已十分寬鬆，倘再放寬開班線，將不利建立有效的學習群體以互動和協作學習。

另外，有小學「逆市」創校招生。《概覽》顯示，五旬節聖潔會會永光小學今學年獲准開辦兩班小一，暫不設小五和小六級。

至於在2021/22學年已停收小一生的廣東道官立小學，將跨區重置至西貢安禧街的新建小學校舍，局方在「各小一學校網小學名冊」指新校更名為「安博官立小學」。局方昨回覆本報，預計校舍建造工程明年第二季竣工。該校在自行分配學額階段提供63個學額，局方稱最終獲准開辦的小一班數亦按實際需求而定。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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