灣區手記：內地除痣手術／文：尚東美

小妹要脫兩顆痣，本來打算激光移除，不過醫生表示痣比較大顆且突出，激光移除有可能復發，建議手術切痣。事實上小妹其中一顆痣便是之前激光移除後復發的，因此聽取了醫生建議，安排隔天下午做手術。

手術過程約一小時，小妹說除了打麻藥有點痛，其餘沒什麼感覺。護士說3天後換藥，其中一顆痣的傷口7天後拆線，另一顆的傷口10至12天拆線。因此小妹短短兩周需頻繁香港廣州兩邊走。只是換藥當天，護士說其實可以自己在家裏換藥，只怪記者當時沒問清楚，讓小妹多跑一趟。不過雖然頻撲，但小妹似乎樂在其中，因為她回港後一直想念廣州美食。

其間亦有小插曲，由於醫生只開了手術費單據，換藥及拆線費用沒有加進去，而換藥當天醫生的預約都滿了，只能臨時掛號開換藥單，浪費了一些時間，所以提醒大家，有意北上做小手術，最好問清楚術後的護理及費用，避免浪費時間。

文：尚東美