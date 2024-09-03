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灣區手記：內地除痣手術／文：尚東美

【明報專訊】近日記者的小妹打算脫痣，但香港公立醫院排期長、私家醫院價格貴，正值暑假，記者便讓小妹來廣州做。整個流程十分迅速，首先在醫院的小程序註冊就診卡，需要內地手機號碼、回鄉證或身分證登記，由於小妹沒有內地手機號碼，記者在自己就診卡上添加就診人，亦能幫她註冊到就診卡。其次是掛號，選擇皮膚門診科，便能看到門診醫生的排班時間，點進醫生主頁還能看到其掛號情况，以及醫生的個人簡歷和擅長診治種類。

小妹要脫兩顆痣，本來打算激光移除，不過醫生表示痣比較大顆且突出，激光移除有可能復發，建議手術切痣。事實上小妹其中一顆痣便是之前激光移除後復發的，因此聽取了醫生建議，安排隔天下午做手術。

手術過程約一小時，小妹說除了打麻藥有點痛，其餘沒什麼感覺。護士說3天後換藥，其中一顆痣的傷口7天後拆線，另一顆的傷口10至12天拆線。因此小妹短短兩周需頻繁香港廣州兩邊走。只是換藥當天，護士說其實可以自己在家裏換藥，只怪記者當時沒問清楚，讓小妹多跑一趟。不過雖然頻撲，但小妹似乎樂在其中，因為她回港後一直想念廣州美食。

其間亦有小插曲，由於醫生只開了手術費單據，換藥及拆線費用沒有加進去，而換藥當天醫生的預約都滿了，只能臨時掛號開換藥單，浪費了一些時間，所以提醒大家，有意北上做小手術，最好問清楚術後的護理及費用，避免浪費時間。

文：尚東美

相關字詞﹕北上求醫 灣區手記 大灣區

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