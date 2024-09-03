灣區熱搜：26鯨豚等動物拍賣 穗海洋館2000萬投得

明報記者 司徒聰穎

此次拍賣的海洋動物包括3頭瓶鼻海豚、4頭南美毛皮海獅、3頭北海獅、6頭西太平洋斑海豹、8頭綠海龜及2頭白鯨。公開資料顯示，擁有這批海洋動物的廣州海洋生物科普有限公司成立於1994年，為廣州市城市建設投資集團成員；2020年4月該公司因資不抵債申請破產，同年12月法院批准重整計劃，但3年後再次申請破產，至今年7月由廣州市中級法院宣告該公司破產，這批海洋動物因此作為公司資產而以拍賣處理。

原公司破產拍賣 設競拍條件

與以往大多數的破產資產處置和司法拍賣不同，由於今次拍賣品特殊，因此設置了不少競拍條件，包括有意競拍者要實地觀察、持有相應的水生野生動物《人工繁育許可證》和《經營利用許可證》；同時亦要具備必要的活動空間和生息繁衍衛生健康條件、防疫等要求。在種種條件及逾2100萬元起拍價的高門檻下，最終只有廣州海洋館運營管理有限公司參加並以底價投得，但拍賣當日卻引來1.3萬多人在拍賣頁面「圍觀」過程。

廣州海洋館運營管理有限公司是廣州塔下屬公司，成立於2022年，現管理營運今年6月重開的廣州海洋館。值得注意的是，廣州海洋生物科普有限公司曾於去年6月與廣州海洋館運營管理有限公司簽訂《海洋生物資產借展協議》，前者將這批海洋動物借予廣州海洋館至2041年，因此也可以說，這批海洋動物早已在廣州海洋館「寄宿」，今次拍賣只是落實擁有權而已。

據廣州海洋館管理人表示，這批海洋動物目前狀態健康安全、動物福利保障充分。記者走訪廣州海洋館，發現牠們都擁有自己的名字，亦開放讓遊客參觀，例如其中兩頭白鯨分別為10歲的「嘉嘉」和30歲的「旺旺」，一頭活潑好動，一直與遊客互動，另一頭比較安靜，常獨自在旁休息。兩頭白鯨還會表演，在飼養員的指令下做出不同動作。