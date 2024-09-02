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籲關注學童身心 蔡若蓮受訪罕談逝兒

【明報專訊】教育局長蔡若蓮的長子罹患抑鬱症，7年前自殺身亡。蔡若蓮昨在電台節目罕有談及事件，形容兒子離世後感覺「心裏面有好大個窿」，是一段很艱難的時期，但要走出傷痛，首先是「不要逃避」。被問及有什麼話想對兒子說，蔡若蓮說很想告訴兒子「你放心吧，媽媽現在安好」。新學年開始，她呼籲各界關注學童精神健康，希望家長正面積極地扶持孩子。

「走出傷痛 首先不要逃避」

蔡若蓮昨在港台《舊日的足跡》談及喪子之痛，「好似平時我哋唔見咗自己一樣心愛嘅嘢，你都會好唔開心；但係永遠失去一個你好愛嘅人，個心裏面有好大個窿嘅感覺係好強……即使（環境）好熱鬧，你都會感覺到好孤獨」。長子離世至今已7年，要走出傷痛，她說首先是不要逃避，尋找方法幫助自己，其方法包括閱讀、接受別人幫助，以及感恩。

自殺數據相若 蔡：重數字易看漏

蔡若蓮說，很感恩那段日子有很多朋友問候及無聲支持，「很多有接觸、無接觸過的人，都因為阿仔嘅生命而連繫起來」，亦感恩兩母子「曾經有20多年愉快的經歷」。她又說每個人腦海都有兩把聲音，「一把魔鬼、一把天使」，說選擇了正能量的聲音，而更重要仍是要有休息時間，「食自己鍾意食的東西，見鍾意見的人其實都很重要」。

教育局去年底推出三層應急機制，今年4月又推出《4Rs精神健康約章》。蔡若蓮回應學童自殺數據時稱，數據與過去數年相若，但認為不應單看數字，精神問題涉及因素繁多，「不如綜合去看，不然很容易會看漏眼」。

精神健康諮詢委員會主席林正財接受now新聞台訪問時說，現有400多間學校簽署精神健康約章，但有學校擔心被家長投訴而不簽署，他希望政府可要求所有學校簽署。

調查：兩成中學生現抑鬱焦慮徵狀

另外，浸信會愛羣社會服務處向1646名中學生做問卷調查，結果顯示受訪學生幸福感一般，平均2.63分（5為最高），26.3%學生的幸福感達高水平，約兩成受訪者出現中度至非常嚴重的抑鬱（25.5%）或焦慮（20.5%）徵狀。調查顯示，男生自評的幸福感顯著高於女生。生活滿意度方面，最多受訪學生不滿的日常生活範疇依次為學業、外貌體型、及文憑試等（見表）。

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