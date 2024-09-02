明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

逾1600學童缺課 99%無收入學令 教局：已提專責組早討論 毋須等半年

【明報專訊】教育局缺課個案專責小組（下稱缺課組）在2019/20至2022/23學年接獲至少1671宗缺課逾半年的學童個案，並將過去5學年（計及2023/24）的其中8宗呈交「內部檢討委員會」討論，並向其中3宗發「入學令」，換言之逾99%長期缺課個案沒按教育局程序、按時發入學令。教育局回覆本報說，由於每宗缺課個案都有獨特性，已「提醒」、「指示」缺課組人員「盡快」將個案提交委員會討論，毋須等至第6個月月底才考慮發出入學令。

教育局上周五（8月30日）更新處理15歲以下缺課/輟學生的指引。按以往做法，局方須在學童缺課第5個月將個案提交內部檢討委員會討論，第6個月月底發出「入學令」。惟教育局數據顯示，缺課組在2019/20至2022/23學年接獲至少1671宗須跟進6個月或以上仍未穩定復課的個案，而在過去5學年將8宗個案呈交委員會，佔總數少於0.5%，經15次討論後向其中3宗發出「入學令」。

江玉歡斥離譜 學童欠基本保障

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝稱，倘這批學童誤入歧途，如「浪費了個年輕人」，倡教育局調撥更多資源加緊處理，「愈等待，愈是結果不理想」。立法會議員江玉歡批評，教育局拖延跟進缺課學童「離譜」，指局方連最基本的保障兒童上學也做不到，談何保護兒童、重視學生精神健康。

此外，教育局上周五更新處理學生缺課、輟學指引，不再列明兩個月要發出警告信、6個月要出入學令的時限，同時新增列出，倘學校發現學生或家庭有缺課以外的問題或需要，須按情况轉介社署、社會服務機構甚至報警。

教局：倡轉介非卸責 跨專業合作

教育局回覆稱，由學校決定轉介缺課個案「絕非新增的要求」，指學校如發現學生或家庭有缺課以外的問題，如懷疑虐待兒童，轉介其他部門協助處理，這屬跨專業合作，全方位解決學生及其家庭面對的問題。該局另反駁新指引等同「卸責」的批評，指說法「失實，完全不合理，而且違反跨專業合作的精神」。

前中學校長、立法會議員鄧飛表示，交學校自行決定轉介「可能效率更高一點」，但缺課問題應「由專業處理」，建議局方可限制學校須取得教育心理學家及駐校社工一致同意才轉介。

社工：倘家長強阻 可做的有限

駐校經驗逾15年的社會工作者總工會理事葉建忠稱，若父母強硬禁止子女上學，駐校社工「可做的事也很有限」，冀教育局明白局方才是守門員，「有時候真的要出入學令，嚇吓家長才有用」。

上 / 下一篇新聞

派0班兩校復活 新猷自救續深耕
派0班兩校復活 新猷自救續深耕
非華語小一生佔半 校園掛中文詞助掌握 聖嘉祿多元評核 承諾「三零」
非華語小一生佔半 校園掛中文詞助掌握 聖嘉祿多元評核 承諾「三零」
籲關注學童身心 蔡若蓮受訪罕談逝兒
籲關注學童身心 蔡若蓮受訪罕談逝兒
參考澳門做法 按需求調節 商會倡發限時的士牌 取代發牌網約私家車
參考澳門做法 按需求調節 商會倡發限時的士牌 取代發牌網約私家車
陳洲重掌的士小巴會 盼推動年輕化
陳洲重掌的士小巴會 盼推動年輕化
民主黨倡削公職省開支 冀高官減薪與民渡時艱 年底改選 羅健熙爭連任黨主席
民主黨倡削公職省開支 冀高官減薪與民渡時艱 年底改選 羅健熙爭連任黨主席
沙田濾水廠引臭氧消毒 自行生產取代部分氯氣 水務署：可改善水質
沙田濾水廠引臭氧消毒 自行生產取代部分氯氣 水務署：可改善水質
倡公院篩查骨質疏鬆 專家：減老齡醫療負擔
倡公院篩查骨質疏鬆 專家：減老齡醫療負擔
基恩之家涉性侵前牧師缺席 無理解僱申索遭撤回
基恩之家涉性侵前牧師缺席 無理解僱申索遭撤回
帶路論壇聚焦東盟商機 貿發局：冀助爭取加入RCEP 首設綠色主題
帶路論壇聚焦東盟商機 貿發局：冀助爭取加入RCEP 首設綠色主題
涉秀茂坪商場廁格縱火 六旬漢被捕
涉秀茂坪商場廁格縱火 六旬漢被捕
僱主拖欠強積金上年度逾37萬宗 追回1.6億3年最多
僱主拖欠強積金上年度逾37萬宗 追回1.6億3年最多
樂施會實測 指官方警告低估暑熱 智能手表派300工友 3區量度發警報
樂施會實測 指官方警告低估暑熱 智能手表派300工友 3區量度發警報
ART021人流超預期 藝廊多稱銷情佳
ART021人流超預期 藝廊多稱銷情佳
灣區熱搜：前海法院合作伙伴 稱灣區3套制度難定一尊 北上助跨境調解 港機構：破法律界限
灣區熱搜：前海法院合作伙伴 稱灣區3套制度難定一尊 北上助跨境調解 港機構：破法律界限
灣區熱搜：採國際「聽各方尋共識」模式 入灣區需適應
灣區熱搜：採國際「聽各方尋共識」模式 入灣區需適應
灣區熱搜：港認可調解員須持續進修 按年更新資格
灣區熱搜：港認可調解員須持續進修 按年更新資格
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
中長期擬開拓 網上博物館市場
中長期擬開拓 網上博物館市場
【Emily】迎熊貓活動 青年有機赴川餵國寶 9月太空館外辦「光雕匯演」 11月高山搞「天府蜀韻」晚會
【Emily】迎熊貓活動 青年有機赴川餵國寶 9月太空館外辦「光雕匯演」 11月高山搞「天府蜀韻」晚會
【Emily】研尿袋實時監測 中學生獲創意獎
【Emily】研尿袋實時監測 中學生獲創意獎
【Emily】春園街投注站重開 昭和設計有餐廳
【Emily】春園街投注站重開 昭和設計有餐廳
【Emily】領綜援殘疾者就業 可月領500津貼
【Emily】領綜援殘疾者就業 可月領500津貼
【Emily】謝展寰：目標2027充電車位20萬個
【Emily】謝展寰：目標2027充電車位20萬個
【Emily】廁所搭木板煮餸 劏房婦影低「生活困境」
【Emily】廁所搭木板煮餸 劏房婦影低「生活困境」