逾1600學童缺課 99%無收入學令 教局：已提專責組早討論 毋須等半年

教育局上周五（8月30日）更新處理15歲以下缺課/輟學生的指引。按以往做法，局方須在學童缺課第5個月將個案提交內部檢討委員會討論，第6個月月底發出「入學令」。惟教育局數據顯示，缺課組在2019/20至2022/23學年接獲至少1671宗須跟進6個月或以上仍未穩定復課的個案，而在過去5學年將8宗個案呈交委員會，佔總數少於0.5%，經15次討論後向其中3宗發出「入學令」。

江玉歡斥離譜 學童欠基本保障

港大社會工作及社會行政學系教授葉兆輝稱，倘這批學童誤入歧途，如「浪費了個年輕人」，倡教育局調撥更多資源加緊處理，「愈等待，愈是結果不理想」。立法會議員江玉歡批評，教育局拖延跟進缺課學童「離譜」，指局方連最基本的保障兒童上學也做不到，談何保護兒童、重視學生精神健康。

此外，教育局上周五更新處理學生缺課、輟學指引，不再列明兩個月要發出警告信、6個月要出入學令的時限，同時新增列出，倘學校發現學生或家庭有缺課以外的問題或需要，須按情况轉介社署、社會服務機構甚至報警。

教局：倡轉介非卸責 跨專業合作

教育局回覆稱，由學校決定轉介缺課個案「絕非新增的要求」，指學校如發現學生或家庭有缺課以外的問題，如懷疑虐待兒童，轉介其他部門協助處理，這屬跨專業合作，全方位解決學生及其家庭面對的問題。該局另反駁新指引等同「卸責」的批評，指說法「失實，完全不合理，而且違反跨專業合作的精神」。

前中學校長、立法會議員鄧飛表示，交學校自行決定轉介「可能效率更高一點」，但缺課問題應「由專業處理」，建議局方可限制學校須取得教育心理學家及駐校社工一致同意才轉介。

社工：倘家長強阻 可做的有限

駐校經驗逾15年的社會工作者總工會理事葉建忠稱，若父母強硬禁止子女上學，駐校社工「可做的事也很有限」，冀教育局明白局方才是守門員，「有時候真的要出入學令，嚇吓家長才有用」。