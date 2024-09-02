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非華語小一生佔半 校園掛中文詞助掌握 聖嘉祿多元評核 承諾「三零」

【明報專訊】另一去年被「派0班」的聖嘉祿學校，曾空出的小一課室今學年將坐滿廿多名新生，華語及非華語生各佔一半。校長李永佳介紹，今學年為小一生設立「華語班」及「英語班」，中、英、數及常識科將分組學習，並承諾「零功課」、「零考試」及「零壓力」，會安排課後託管班指導學生完成課業。校方改用多元化評核模式，同時舉辦傳統中華文化日等活動，冀減輕學生及家長壓力。

按語言分組 課後教功課減壓

教育局推算，中西區適齡讀小一的6歲學齡人口今年有1400，2029年將急降至500。李永佳指出，區內人口不斷變化，除了有經各人才計劃來港的學生，區內亦有不少非華語生，但他觀察到部分非華語生升中後仍未掌握中文基礎概念。因此，他說校方會透過課程讓學生認識中文字的部首及結構，以逐步銜接主流課程；學校樓梯及壁報等位置將掛滿有關天氣、月份及情緒等主題的中英詞彙，助學生多接觸語文。另外，校方亦會推行活動式學習，鼓勵透過實驗等解說科學概念，教師亦按學生知識、技巧及態度方面評估學生進度，例如在數學科教量度的概念時，教師會就學生如何閱讀刻度、擺放量度物件等方向評核。

危機聚同行者 校友自發籌款

兩年多前學界經歷新冠疫情封關、移民潮及出生率下跌等危機，李永佳形容「香港那幾年好像突然沒了很多學生」，那時是他首次當校長，不久教育局宣布該校被「派0班」，「殺校」危機隨即降臨，當時使他「措手不及」。

然而危機卻凝聚了家長、教師團隊及校友。當中有家長自發收集簽名並去信教育局，希望扭轉「派0班」決定，並讓子女留校讀書。有教師走入南丫島，到辦學團體屬下幼稚園舉辦活動，為聖嘉祿宣傳。校友亦一呼百應，包括自發籌款，部分人是現職或退休校長，他們向李永佳「過招」，分享在幼稚園宣傳的方法。

對於學校存亡，李永佳多番表示有信心可繼續開班，並提到過去分別在中西、離島及南區接觸逾10間幼稚園，當中已有家長表明有意入讀。他說：「永遠沒有一間學校是最好，亦都無一間學校能夠滿足所有學生，因為學生就是有不同的需要，我覺得最重要的是，學生去番適合自己讀書的環境、適合的那種教育模式。」

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