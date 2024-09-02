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派0班兩校復活 新猷自救續深耕

【明報專訊】新學年伊始，莘莘學子將在校園展開新的學習旅程。本報記者在開學前走訪中華基督教會長洲堂錦江小學及聖嘉祿學校，兩校都曾因收生不足，去年被「派0班」，無法獲資助小一級。撐過難關後，兩校今學年正式「復活」重開資助小一級，但校方依然未敢卸下收生重任，期望透過加強幼小聯繫、特別照顧非華語生等，盡力在各方面展現學校的存在價值。

明報記者 黃嘉妍

增外籍教師授英文 校園早開方便家長

長洲錦小盼留住島內人

「叮叮」——男孩騎單車沿斜路而上，中華基督教會長洲堂錦江小學校長葉昌銳從學校俯視，一眼便認出對方是幼稚園生，稱男孩將到港島讀書，笑言為加強家長對錦小的認識，今年4月每周抽一兩天到訪錦江幼稚園，記下一張張稚氣臉孔。上學年經歷被「派0班」，錦小今學年復辦一班資助小一，葉昌銳自言尚未達標，稱適齡學童減少是大勢，同時愈來愈多長洲家長送子女到港島讀書，「都幾危，但我們都要憑信心去做」。錦小今學年推出不同新猷，如安排外籍及本地英文教師共同授課，又提早開放學校、設中英故事時間等，盼留住島內人。

校長：家長多送子女港島讀書

葉昌銳留意到，該校部分小學生的英語能力及信心不足，有次頒獎禮他發現，在場大部分學生看到外國人都只微笑卻不說話。他稱錦小今年改革課程，每周8堂的英語課由外籍教師主力教授，以創造語境增強學生聆聽及說話能力，其中約3堂則由本地英語教師教授文法；普通話堂則會改以戲劇形式進行，以培養學生說話的信心。

另外，為方便家長工作，錦小今學年提早在7時半開放校園，8時起設45分鐘英語或普通話故事班，由外籍英語或本地教師跟學生說故事，但會刻意保留結局，鼓勵學生自發閱讀。活動方面，錦小逢周五設約一小時「多元智能課堂」，讓學生在6年間可接觸奧數、舞獅、非洲鼓、義工訓練及攝影等，早日發掘潛能。

鄉事會助宣傳 街坊分享校園事

「他們不想長洲校再少」

細看學校活動，不難發現部分導師為長洲人。葉昌銳形容錦小是間滿有祝福的學校，重獲資助小一班，當中有不少人相助，舉例長洲鄉事委員會每逢慶典表演皆邀請錦小學生上台，讓更多人認識學校，亦有退休校長仗義提醒如何加強宣傳，甚至不認識的街坊也跟他打招呼，分享自己或子女昔日在錦小的點滴，令葉感受到很多人都想學校繼續保留，「他們不想長洲少一間學校，因為少一間會再少，一直弱勢下去很難返番轉頭」。

教師有住元朗 有捨高職

島內人不斷出走發展，作為島外人的葉昌銳卻一直逆流而行，兩年前不理旁人勸阻，從直資轉到津貼小學任副校，其後又接手「派0班」的錦小，「尤其上年，我們覺得我們是未完的，這學校是未完的」。自言信心十足的他說，過去一年有很多意料之外的事發生，領悟到「不要以為自己很厲害，你每天用25小時也好，你靠自己是不行」，好比不少錦小教師其實家住元朗、天水圍及大埔，甚至有人甘願捨棄主任職位「降職」，遠赴長洲任教。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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