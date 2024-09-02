僱主拖欠強積金上年度逾37萬宗 追回1.6億3年最多

年報提到，截至今年3月底強積金總資產值為1.18萬億元，當中9020億元（約76%）為供款，其餘2810億元（約24%）為投資回報；可扣稅自願供款帳戶有7.6萬個，總供款額105.1億元。有330萬個帳戶的強積金是按預設投資策略投資，或投資於該策略下的成分基金，總資產值1177.6億元，佔強積金總資產值約10%。

累計強積金資產 回報佔24％

積金局年內巡查1234間僱用場所，就拖欠供款個案發出約37.6萬份付款通知書，為逾9.6萬名僱員討回1.55億元拖欠供款，為近3年來最高款額。投訴方面，積金局共接獲3907宗涉及不同行業的投訴，建造業982宗最多，其次飲食業，有843宗。投訴事項包括僱主拖欠供款、沒安排僱員參加強積金等。

涉建造業投訴982宗最多

劉麥嘉軒表示，積金易首名受託人今年6月把旗下計劃成員帳戶資料轉移至平台，預料所有受託人可於明年底前加入，又料積金易可降低行政成本，積金局已要求受託人檢討基金是否有減費空間，並提交5年減費計劃，部分已計劃調低若干基金收費。