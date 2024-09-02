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港聞二

涉秀茂坪商場廁格縱火 六旬漢被捕

【明報專訊】秀茂坪商場一個男廁格上周四（8月29日）發生火警，坐廁被燒至爆裂，起火原因有可疑，案件列縱火。警方調查鎖定疑犯身分，昨在洗手間外埋伏，發現有人在廁格內燒雜物，以涉嫌縱火拘捕63歲姓曾男子，身上檢獲火機、紙巾等證物。案件交秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，正調查兩宗案件關係及犯案動機。

兩次生火 動機待查

昨早9時許，秀茂坪分區軍裝巡邏小隊進行反罪惡巡邏期間，發現秀茂坪商場男洗手間懷疑有雜物起火，其後熄滅，事件中無人受傷，毋須疏散。

據了解，警方上周四早上11時許接獲保安報案，指秀茂坪商場2樓男洗手間廁格內的垃圾桶起火，火已救熄。消防到場調查，初步相信起火原因有可疑，涉事坐廁的去水位置滿佈曾被燒熔的灰色塑膠，坐廁亦爆裂損毁，相信有人將放在廁格內的垃圾桶，放於坐廁上縱火。

警方翻查商場及附近一帶閉路電視片段，鎖定涉案男子身分。消息指懷疑涉案男子昨早再於商場出現，警方遂跟蹤埋伏。該男子進入2樓男廁，其後有廁格起火冒煙，警員隨即拘捕該男子，帶署扣查。今次涉事廁格未有明顯損毁，位於上周四起火廁格對面。

領展發言人回覆查詢稱，只發現於8月29日及9月1日發生同類事件，警方未向商場辦事處確認兩宗案件是否同一人所為。目前兩宗案件已交由警方調查，領展將盡量配合；商場保安員亦會加強巡邏，盡快安排維修受損的洗手間設施。

相關字詞﹕縱火 秀茂坪商場

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