帶路論壇聚焦東盟商機 貿發局：冀助爭取加入RCEP 首設綠色主題

今屆論壇將在香港會議展覽中心舉行，以「構建互聯互通、創新及綠色新絲路」為題，除繼續設有「金融專章」、「青年專章」外，將首設有關綠色發展及創新的「綠色專章」。劉會平稱，新專章可配合國家政策，在一帶一路推進高質量發展，因此盼促成更多綠色項目如電動車及能源等。

盼促成綠能項目 推動高質量發展

劉表示今年繼續集中發展能源、科技與創新、城市發展，以及物流四大範疇。他估計論壇出席人數及簽署合作備忘錄數目與去年相若，分別為近6000名業界代表，以及21份合作備忘錄，又透露初步已有項目有意簽署，不過尚待確認，有關項目主要圍繞上述四大範疇。被問到今年有否信心參與論壇的國家或地區多過去年，劉說「每屆論壇都會促成下屆成功」，因為與會者在本港看見商機，回國後會帶其他商家來港，故有信心數目保持可觀。

今屆論壇將匯聚逾80名一帶一路沿線地區的政商代表，例如哈薩克斯坦副總理兼經濟部長Nurlan Baibazarov、拿督斯里謝清海等，有商貿配對及投資項目推介環節，預料涵蓋逾280個投資項目及逾800場一對一項目對接會。

翻查資料，上屆論壇有逾90名一帶一路沿線及相關國家或地區的政商代表，以及來自逾70個國家或地區、近6000名業界代表出席。另外，貿發局現時在世界各地有50個顧問辦事處，逾半屬一帶一路，擬在本財年於孟加拉達卡及柬埔寨金邊增設顧問辦事處。

數碼港元平台冀拓帶路商機

國家商務部及香港商經局等部門於今年5月16至22日率領商界訪問匈牙利及哈薩克斯坦，促成14份合作備忘錄，其中推出港元穩定幣AxHKD的本港金融科技公司AnchorX與阿斯塔納國際金融中心管理局簽署備忘錄。AnchorX創始人王天石表示，傳統交易結算方法或需5至10個交易日，AxHKD最快30秒內完成，便利香港與中亞貿易，期望與更多一帶一路國家合作，建立新支付基礎設施，鞏固本港虛擬資產中心地位。