倡公院篩查骨質疏鬆 專家：減老齡醫療負擔

指近年骨折個案大增 主因人口老化

骨質疏鬆學會繼2004及2013年後，昨發表第三份骨質疏鬆症臨牀管理指南，該學會骨質疏鬆臨牀指引工作小組主席葉大鵬指出，最新指引新增長者普查骨質密度的建議，本港亦在2013年後引入一種新的成骨藥物，故學會4年前起籌備更新指引。

葉大鵬說，DXA檢查費用不高，每次約400至600元，惟本港公院沒提供DXA檢查，病人需自費到私人機構，因此較少長者主動檢查，相信全面篩查能在10年內減少逾5000宗髖部骨折個案，從而減輕公共醫療負擔。

DXA檢查結果以「T數值」顯示，數值愈低反映骨質密度愈低，-2.5或以下代表骨質疏鬆。學會提議利用「T數值」、骨質疏鬆症患者病史及年齡等，把患者分為低、高及極高風險3種級別，為患者安排不同治療方案。倘骨質疏鬆症患者曾多處骨折、過去兩年內出現脆性骨折、T數值-3或以下，或接受抗骨吸收藥物治療期間仍骨折，即屬極高風險，醫生應處方成骨藥物。

葉大鵬表示，本港目前治療骨質疏鬆藥物分別為抗骨吸收藥物及成骨藥物，後者成效較顯著，但價錢較貴，一年療程約6萬元，部分病人或需考慮療程費用，而且脆性骨折患者在兩年內再骨折的風險較一般骨質疏鬆者高5倍，故提議分級管理治療。