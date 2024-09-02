明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

倡公院篩查骨質疏鬆 專家：減老齡醫療負擔

【明報專訊】香港骨質疏鬆學會昨表示，近年脆性骨折個案增加，當中脆性髖部骨折個案由2020年6412宗持續上升至去年7552宗，去年個案超越新冠疫情前水平，料人口老化屬主因，推算相關個案於2050年將增至27,468宗，故建議所有年滿65歲女性及年滿70歲男性接受「雙能量X光吸收測量儀」（DXA）檢查，全面篩查骨質密度，有助醫護及早識別和跟進骨質疏鬆症高危者，並呼籲政府將DXA檢查納入醫療券計劃。

指近年骨折個案大增 主因人口老化

骨質疏鬆學會繼2004及2013年後，昨發表第三份骨質疏鬆症臨牀管理指南，該學會骨質疏鬆臨牀指引工作小組主席葉大鵬指出，最新指引新增長者普查骨質密度的建議，本港亦在2013年後引入一種新的成骨藥物，故學會4年前起籌備更新指引。

葉大鵬說，DXA檢查費用不高，每次約400至600元，惟本港公院沒提供DXA檢查，病人需自費到私人機構，因此較少長者主動檢查，相信全面篩查能在10年內減少逾5000宗髖部骨折個案，從而減輕公共醫療負擔。

DXA檢查結果以「T數值」顯示，數值愈低反映骨質密度愈低，-2.5或以下代表骨質疏鬆。學會提議利用「T數值」、骨質疏鬆症患者病史及年齡等，把患者分為低、高及極高風險3種級別，為患者安排不同治療方案。倘骨質疏鬆症患者曾多處骨折、過去兩年內出現脆性骨折、T數值-3或以下，或接受抗骨吸收藥物治療期間仍骨折，即屬極高風險，醫生應處方成骨藥物。

葉大鵬表示，本港目前治療骨質疏鬆藥物分別為抗骨吸收藥物及成骨藥物，後者成效較顯著，但價錢較貴，一年療程約6萬元，部分病人或需考慮療程費用，而且脆性骨折患者在兩年內再骨折的風險較一般骨質疏鬆者高5倍，故提議分級管理治療。

相關字詞﹕骨折 骨質疏鬆 香港骨質疏鬆學會

上 / 下一篇新聞

派0班兩校復活 新猷自救續深耕
派0班兩校復活 新猷自救續深耕
非華語小一生佔半 校園掛中文詞助掌握 聖嘉祿多元評核 承諾「三零」
非華語小一生佔半 校園掛中文詞助掌握 聖嘉祿多元評核 承諾「三零」
逾1600學童缺課 99%無收入學令 教局：已提專責組早討論 毋須等半年
逾1600學童缺課 99%無收入學令 教局：已提專責組早討論 毋須等半年
籲關注學童身心 蔡若蓮受訪罕談逝兒
籲關注學童身心 蔡若蓮受訪罕談逝兒
參考澳門做法 按需求調節 商會倡發限時的士牌 取代發牌網約私家車
參考澳門做法 按需求調節 商會倡發限時的士牌 取代發牌網約私家車
陳洲重掌的士小巴會 盼推動年輕化
陳洲重掌的士小巴會 盼推動年輕化
民主黨倡削公職省開支 冀高官減薪與民渡時艱 年底改選 羅健熙爭連任黨主席
民主黨倡削公職省開支 冀高官減薪與民渡時艱 年底改選 羅健熙爭連任黨主席
沙田濾水廠引臭氧消毒 自行生產取代部分氯氣 水務署：可改善水質
沙田濾水廠引臭氧消毒 自行生產取代部分氯氣 水務署：可改善水質
基恩之家涉性侵前牧師缺席 無理解僱申索遭撤回
基恩之家涉性侵前牧師缺席 無理解僱申索遭撤回
帶路論壇聚焦東盟商機 貿發局：冀助爭取加入RCEP 首設綠色主題
帶路論壇聚焦東盟商機 貿發局：冀助爭取加入RCEP 首設綠色主題
涉秀茂坪商場廁格縱火 六旬漢被捕
涉秀茂坪商場廁格縱火 六旬漢被捕
僱主拖欠強積金上年度逾37萬宗 追回1.6億3年最多
僱主拖欠強積金上年度逾37萬宗 追回1.6億3年最多
樂施會實測 指官方警告低估暑熱 智能手表派300工友 3區量度發警報
樂施會實測 指官方警告低估暑熱 智能手表派300工友 3區量度發警報
ART021人流超預期 藝廊多稱銷情佳
ART021人流超預期 藝廊多稱銷情佳
灣區熱搜：前海法院合作伙伴 稱灣區3套制度難定一尊 北上助跨境調解 港機構：破法律界限
灣區熱搜：前海法院合作伙伴 稱灣區3套制度難定一尊 北上助跨境調解 港機構：破法律界限
灣區熱搜：採國際「聽各方尋共識」模式 入灣區需適應
灣區熱搜：採國際「聽各方尋共識」模式 入灣區需適應
灣區熱搜：港認可調解員須持續進修 按年更新資格
灣區熱搜：港認可調解員須持續進修 按年更新資格
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
中長期擬開拓 網上博物館市場
中長期擬開拓 網上博物館市場
【Emily】迎熊貓活動 青年有機赴川餵國寶 9月太空館外辦「光雕匯演」 11月高山搞「天府蜀韻」晚會
【Emily】迎熊貓活動 青年有機赴川餵國寶 9月太空館外辦「光雕匯演」 11月高山搞「天府蜀韻」晚會
【Emily】研尿袋實時監測 中學生獲創意獎
【Emily】研尿袋實時監測 中學生獲創意獎
【Emily】春園街投注站重開 昭和設計有餐廳
【Emily】春園街投注站重開 昭和設計有餐廳
【Emily】領綜援殘疾者就業 可月領500津貼
【Emily】領綜援殘疾者就業 可月領500津貼
【Emily】謝展寰：目標2027充電車位20萬個
【Emily】謝展寰：目標2027充電車位20萬個
【Emily】廁所搭木板煮餸 劏房婦影低「生活困境」
【Emily】廁所搭木板煮餸 劏房婦影低「生活困境」