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沙田濾水廠引臭氧消毒 自行生產取代部分氯氣 水務署：可改善水質

【明報專訊】水務署自2019年起先後於大埔濾水廠和牛潭尾濾水廠引入臭氧消毒技術，並於廠內自行生產臭氧，在處理食水過程中取代部分氯氣。水務署表示，下階段會將臭氧消毒擴展至全港最大規模的沙田濾水廠，沙田廠（南廠）正進行原地重置工程，預計2026年完工。該署稱，臭氧除了具高效消毒效用，更可分解水中有機物，改善水質，以及優化食水處理效率。

成本與進口氯氣相若

水務署電機工程師關栢安稱，2019年完成擴建的大埔濾水廠，引入自行生產臭氧設施，前期處理食水使用臭氧與氯氣的比例達至1比1，氯氣用量整體可減少30%。不過，他指現時不少濾水廠是早年落成，生產臭氧需較多空間，未必每間廠都可原址加設生產臭氧設施，而沙田濾水廠正在重置，故趁機會加入臭氧系統。成本方面，大埔廠自行生產臭氧的費用，與內地進口氯氣相若。

沙田處理量規模最大 佔全港近三成

位於顯徑的沙田濾水廠是全港最大濾水廠，1964年落成，主要處理東江水、船灣淡水湖、萬宜水庫等多個集水區進水口；經處理後的食水分配到沙田、九龍中部及港島部分地區。該廠重置前每日出水量約123萬立方米，佔全港總數20間濾水廠每日處理水量468萬立方米近三成。

關栢安稱，臭氧可分解水中的有機物，過程不會產生有害物，臭氧短時間內亦會降解成氧氣，故以臭氧消毒，水質得以提升，至於味道是否有明顯分別，他指「飲唔飲得出好個人」，強調經濾水廠處理的食水質量都符合法定標準。

保留「後期加氯」 免滋生細菌

不過，他稱由於臭氧易分解，無法在水中長期維持，為防止細菌在輸水過程再滋生，故仍保留「後期加氯」做法，以確保在整個輸水系統中，留存一定的餘氯，維持消毒功效。

水務署表示，目前本港濾水廠食水中餘氯為每公升1.2毫克。翻查紀錄，新冠疫情期間，水務署將出廠食水中餘氯含量，由每公升1毫克增至1.2毫克，仍低於世衛建議等於或低於每公升5毫克的指引值。

水務署機械工程師黃漢聰稱，除臭氧外，大埔廠使用的氯氣都是自行生產，免卻儲存及運輸液態氯的風險，亦可按量生產，增加彈性。

相關字詞﹕臭氧 氯氣 水務署 沙田濾水廠 大埔濾水廠

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